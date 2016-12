F1: qualifica rinviata per pioggia

In Australia tira una brutta aria, e lo si capisce subito. Infatti la prima qualifica stagionale inizia con oltre 20 minuti di ritardo, a causa di un bel temporale di fine estate che di fatto allaga la pista di Melbourne. Il Direttore di gara Charlie Whiting lascia tutti nei rispettivi box ad attendere, prima di aprire la pit-lane. Forse prematuramente, visto che quando le monoposto entrano in pista l'asfalto australiano è ancora pesantemente bagnato. Tanto che in un attimo va in scena una serie di spettacolari uscite di pista e testacoda. Tra i big è Hamilton che regala il primo grande brivido, girandosi e andando a sbattere leggermente col posteriore contro le barriere, prima di impantanarsi con il retrotreno che slitta nel fango. L'inglese è bravo ad inventarsi una retro e ritrovare la via della pista, per evitare di chiudere in anticipo la sua lotta per la pole.

Alonso intanto rischia con Perez in un pericoloso incrocio di traiettorie, mentre le Pirelli heavy rain alzano grandi nubi d'acqua e limitano la visibilità. Tocca quindi a Massa perdere l'anteriore e girarsi a forte velocità, sbattendo due volte il muso contro le protezioni. Con grande sangue freddo il brasiliano tiene la sua robusta Ferrari in pista con il motore acceso, riuscendo così a tornare ai box. Il Q1 si chiude con altri botti e pezzi di carbonio lungo tutta la pista, e sono quindi eliminati: Maldonado (Williams), Gutierrez (Sauber), Bianchi (Marussia), Chilton (Marussia), Van der Gar (Caterham) e Pic (Caterham).

Il meteo è protagonista e la breve pausa tra il Q1 e il Q2 si trasforma in un'attesa snervante per tutti. Dove il Q2 viene ritardato progressivamente, prima di 30 minuti e poi di altri 20, perché la pioggia è battente e l'asfalto non riesce a drenare abbastanza. Con tanto di Safety Car in pista per verificare le condizioni di aderenza e la pulizia dell'asfalto dopo i diversi incidenti. I piloti scendono dunque dalle monoposto e la tensione alle stelle. Vengono poi richiamati e tornano a prepararsi nelle vetture. E' un falso allarme perché alla fine la Direzione decide che è tutto rinviato a domenica mattina, ore 11 locali. Una giornata condensata, che si preannuncia tesissima per tutti i team e piloti, ricca di variabili e insidie.

