Volley, Anzanello sempre grave

Restano molto gravi le condizioni di Sara Anzanello, una delle giocatrici simbolo della pallavolo femminile italiana. La giocatrice è ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stata portata dopo aver avuto un malore a Baku, dove gioca da due anni con la squadra dell'Arzerrail. Anzanello, secondo quanto si è appreso da fonti dell'ospedale, è stata colpita da una forma di epatite fulminante.

La prognosi è riservata al momento e l'unica speranza, a questo punto, sembra essere un trapianto di fegato, per cui il tempo è essenziale. Il reparto presso cui è ricoverata è diretto da Luciano De Carlis, specializzato in trapianti di fegato, e primo a eseguirlo in Italia da donatore vivente.