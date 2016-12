Gomme: più degrado per lo spettacolo

Laha portato in Australia lee subito si sono viste tante uscite di pista. Infatti queste nuove mescole sono state realizzate dal costruttore italiano per durare meno e quindio. Rendendo però la guida più difficile con un. Una condizione che tutti i piloti e i team stanno valutando attentamente per capire come gestire ile soprattutto i

Perché un alto degrado delle gomme significa che, soprattutto in gara, i piloti dovranno premiare una guida più pulita e allo stesso tempo efficace per non penalizzare troppo le prestazioni sulla durata. Ovvero fare più attenzione in tutte le fasi della guida al limite, perché anche una piccola distrazione adesso può costare cara. Come si è già visto nella prima giornata di prove libere dove tanti piloti hanno subito testato la ghiaia australiana dopo aver esagerato con le pretese sul grip.

Prima dell'arrivo a Melbourne i team avevano calcolato la possibilità di fare anche tre-quattro pit-stop per la gara, mentre alla luce delle ultime prove potrebbero bastarne solo due come lo scorso anno. Segno che l'incertezza aleggia, ma raccogliendo dati durante l'arco della stagiona la situazione andrà normalizzandosi. Intanto i piloti - al momento non troppo entusiasti delle nove gomme - sono consapevoli che verrà ancora una volta premiato chi dimostrerà di avere una macchina ben bilanciata, ma soprattutto una maggiore sensibilità al volante.