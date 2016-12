Vettel: "Siamo già partiti bene"

foto SportMediaset 11:21 - I piloti della Red Bull mettono le mani avanti per minimizzare il Vettel spiega: "E' andata bene considerando che era il primo giorno dela stagione. Sono molto felice e penso ci sia spazio per migliorare". Gli fa eco Webber: "Aspettiamo la gara di domenica per capire come siamo messi, ma abbiamo buone possibilità di fare bene in molti GP. E questo è fantastico". - I piloti dellamettono le mani avanti per minimizzare il dominio nella prima giornata di libere del GP d'Australia , ma sembrano soddisfatti.spiega: "E' andata bene considerando che era il primo giorno dela stagione. Sono molto felice e penso ci sia spazio per migliorare". Gli fa eco: "Aspettiamo la gara di domenica per capire come siamo messi, ma abbiamo buone possibilità di fare bene in molti GP. E questo è fantastico".

E' quindi l'australiano Webber che aggiunge: "Non sappiamo quanto carburante avevano imbarcato gli altri oggi, quindi dobbiamo fare attenzione. In generale però non siamo partiti male, anche se dovremo fare ancora un po' di lavoro. Se siamo il team da battere? Non abbiamo ancora corso la prima gara, parliamone domenica".