Nadal cancella Federer ai quarti di Indian Wells

Federer non era Federer. Lo scontro tra giganti, 28 Grandi Slam in campo nel quarto di Indian Wells, non ha avuto storia: compito semplice per lo spagnolo che ha lasciato solo 6 game (6-4, 6-2 i parziali) all'avversario. Federer è stato condizionatoe poco ha saputo opporre alla potenza del rivale. Al termine del match, lo svizzero ha annunciato che si fermerà fino al torneo di Madrid del 6 maggio.

Nadal, che affronterà in semifinale il ceco Tomas Berdych (6-4 6-4 ad Anderson), ha invece dichiarato: "Federer non era al 100%, ma ogni volta che scendiamo in campo insieme per me è come giocare un classico".

Un classico che questa volta non ha avuto storia: è durato un'ora e venti e lo spagnolo, che ha conquistato 11 break point risolvendone 4, ha dimostrato che i guai al ginocchio fanno ormai parte del passato.