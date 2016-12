Marquez, quel gomito è un "sensore"

Un'estremizzazione della moderna guida della MotoGP, che si fa forte di una fiducia totale nel grip delle gomme e nella gestione elettronica, durante tutte le fasi di percorrenza della curva. Un'interpretazione aggressiva della guida sportiva che apre probabilmente la porta al raggiungimento di nuovi limiti. Anche velocistici, visto che ad Austin le MotoGP hanno raggiunto i 340 km/h sul rettilineo. Ma è in curva che le Honda, e Marquez in particolare, fanno più impressione.

Marc piega la RC213V in modo rapidissimo, inserendosi all'interno della curva sfruttando totalmente l'agilità della ciclistica e amplificandone gli effetti con il peso del corpo. Il tutto in modo fluido e naturale. Appendensosi giusto qualche istante, prima di spalancare completamente il gas, subito dopo il punto di corda. Tanto che la moto sembra rialzarsi quasi di scatto, vibrando leggermente col posteriore. Un segnale che suggerisce una buona dose di controlli elettronici per non finire a gambe all'aria con un high side. E' però il mix di talento, perfezione nei movimenti in sella e un pizzico di giovane follia, che permettono a Marquez di rendere molto personale, e a quanto pare efficace, il suo stile. Tanto che quei gomiti limati fin oltre le protezioni potrebbero già essere il biglietto da visita di un campione di nuova generazione. Certo, piano con gli entusiasmi, parleranno i fatti, ma intanto che spettacolo.