Sic, un brindisi per beneficenza

- Un brindisi nel nome diper raccogliere fondi a favore dei più bisognosi. E' questa l'idea alla base del progetto della "", che ha deciso di realizzare in tiratura limitata () una speciale bottiglia in vetro rivestita in fibra di carbonio nera con l’etichetta in titanio personalizzata "".

Le bottiglie, ideate e disegnate in onore di, si potranno acquistare online dal, ma potranno essere prenotate già a partire dal 15 marzo sul sito della casa produttrice . Ma non è tutto qui. In occasione della presentazione dell'iniziativa, nella suggestiva cornice del Casta Diva Resort sul Lago di Como, il 13 aprile si terrà infatti anche. Per l'occasione sono state realizzate, scelti per essere gli ambasciatori della raccolta. Oltre alla famiglia del Sic, all'iniziativa prenderanno parte nomi importanti del mondo dello spettacolo e delle due ruote, tra cuiLa bottigliacontiene vino Franciacorta Brut "Luis" D.O.C.G. e l’edizione limitata delle bottiglie comprende:- 5800 pezzi da 1,5 lt venduta al prezzo di 158 euro (in vendita solo online)- 58 pezzi da 3 lt venduta al prezzo di 580 euro (non in vendita sull’e-commerce)