Nba, i Nuggets non si fermano più

- Arriva contro idell'exla decima vittoria di fila per i. Denver vince 117-94, l'ex Olimpia mette a referto(4-13 dal campo, 1-8 da tre, 7-7 dalla lunetta) ma si toglie la soddisfazione di infilare la. Anthony, per la prima volta alda avversario dopo l'addio a Denver di due stagioni fa, si ferma a 9 punti a causa di un ginocchio dolorante.

Non si ferma neanche, che controcoglie la 20esima vittoria consecutiva (quarta franchigia nella storia della lega a riuscirci): glicon 27 punti die 21 di. Serata da incubo per idi Marco Belinelli, travolti 121-79 dai: l'ex Fortitudo resta a secco nonostante i 22 minuti in campo e chiude con un disastroso 0-9 dal campo, tra cui 5 tentativi dalla distanza.

I Celtics battono 112-88 i Raptors e festeggiano i nuovi record di Kevin Garnett e Paul Pierce: grazie ai 12 punti realizzati il numero 5 e scavalca Jerry West al 15esimo posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Nba, mentre il capitano dei Celtics ne mette a referto 15 e supera Barkley al 20esimo posto della stessa graduatoria. Dopo 4 successi di fila cadono i Lakers, battuti 96-92 dagli Hawks: ai gialloviola non bastano i 31 punti di Bryant e i 20 di Metta World Peace.

I Thunder superano 110-87 i Jazz (23 punti per Durant, ottavo ko di fila per Utah), i Clippers cadono in casa contro i Grizzlies (85-96) nonostante i 24 punti e 9 assist di Chris Paul. Vincono Pacers (107-91 ai Timberwolves), Wizards (Bucks battuti 106-93), Rockets (111-81 ai Suns) e Warriors (Pistons ko 105-97).