MotoGp, Rossi: "Sappiamo su cosa lavorare"

analizza la due giorni di test in America : "Il feeling con la pista è migliorato. Quindi abbiamo iniziato a lavorare sulla moto per i punti difficili, in particolare nelle tre aree dove ci sono le frenate più dure, in cui è importante avere una buona stabilità. Cerchiamo trazione nei cambi di direzione e la velocità lungo il rettilineo. L'obiettivo è stato quello di venire qui e capire la pista per essere pronti per la gara".

nei vari tratti della pista: "Sembra che nelle curve lente, qui, si possa fare una grande differenza. La parte della chicane è molto tecnica, difficile e cieca. Quindi bisogna andare un po' a memoria. Passo dopo passo abbiamo migliorato molto rispetto al primo giorno, ma siamo comunque un po' indietro rispetto agli altri. Dobbiamo cercare di mettere insieme tutte le sezioni per fare un giro migliore".Il Dottore guardae commenta: "I nostri rivali sono in grado di accelerare il più veloce di noi al tornante e hanno più aderenza in accelerazione. Sono queste sono le cose su cui dobbiamo lavorare, mentre nel veloci non andiamo così male".conclude promuovendo questo "primo contatto" con il tracciato di Austin: "La pista è buona, è il classico circuito alla 'Tilke'. Mi piacciono le parti veloci, la curva due e la dieci in particolare. Ci sono un sacco di frenate brusche ed è molto ampia, e va bene per fare i sorpassi. E' divertente e non fa troppo caldo come a Sepang. Quindi è un buon posto per fare una gara di moto".