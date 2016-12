Marquez davanti a tutti nei test

si conferma l'uomo da battere neidella. Anche nel secondo giorno, Marc (Honda, 54 giri) firma il giro veloce in 2:03.853, precedendo di un soffio(+0.123, 58 giri).si accontenta del 3° posto (+0.498, 65 giri) tenendo a distanza(+0.787, 49 giri). Ultimo tra i big(+1.107, 67 giri). Il team Yamaha, presente in forze ridotte, non prenderà parte al'ultimo giorno di test.

I quattro pretendenti al titolo 2013 si sono dati battaglia fino all'ultimo giro utile, quasi come se fosse un turno di qualifica. Dove è sempre la bandiera a scacchi a mettere fine ai giochi, anche in questa trasferta "privata" negli Stati Uniti. Almeno per quanto riguarda i due riders della Yamaha, che hanno sfruttato la seconda giornata ad Austin per focalizzare i problemi della M1. Facendo anche il doveroso paragone con la più performante concorrenza. Lorenzo e Rossi lasciano quindi la pista texana consapevoli di aver consegnato nelle mani degli ingegneri una mole di dati importante, ma soprattutto una serie di indicazioni mirate per lavorare sulle urgenze. Ovvero andare alla ricerca di una maggiore grip al posteriore, cercando di migliorare la trazione, soprattutto in piega e nelle curve lente.

Detto che per la gara di Austin le condizioni dell'asfalto saranno diverse, e forse più favorevoli alla casa dei tre diapason, grazie alla presenza di più moto pronte a gommare la pista. Ad oggi, però, Lorenzo si toglie la tuta con quasi mezzo secondo da recuperare rispetto alle Honda ufficiali. Mentre Rossi torna nello spogliatoio con il peso di quel +1"1 che di certo non deve fargli piacere. Anche perché il Numero 46 si impegna e mette insieme ben 67 passaggi, segno che la motivazione e la voglia di guidare al top di certo non mancano.

Intanto se in Yamaha hanno potuto studiare one-to-one gli avversari diretti, in Honda si sono comunque tenuti qualche asso nella manica da giocare nel terzo e ultimo giorno di test. Marquez e Pedrosa dicono appunto di avere delle novità da provare sulle moto, dopo aver già trovato un assetto di base che li convince ampiamente. In particolare Marc si affida con successo ai programmi del suo team, ritrovandosi per due giorni di fila in vetta alla classifica su una pista sconosciuta per tutti. Segno che di certo il rookie non si sta risparmiando, dando il 100% per fare esperienza e abituarsi al confronto diretto con gli esperti colleghi. Intanto Pedrosa deve iniziare a considerare in anticipo la possibilità di promuovere il connazionale da "giovane promessa" ad "avversario pericoloso". Anche perché, vista la passata stagione in Moto2, in previsione gara Marc si prospetta un combattente molto agguerrito.

Infine, è molto più di una comparsa Bradl, che approfitta della tre giorni texana per un lavoro di rifinitura, che molto probabilmente premierà il team di Cecchinello nei confronti degli altri privati e non solo... Da tenere d'occhio già nel prossimo confronto dei test ufficiali di Jerez (dal 23 al 25 marzo). Un banco di prova molto significativo, per capire realmente gli equilibri che segneranno l'avvio della nuova stagione del Motomondiale.