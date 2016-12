Nba, stagione finita per Bagnani

foto SportMediaset 23:09 - Annata da dimenticare per Andrea Bargnani in Nba. Toronto ha infatti comunicato che l'azzurro non giocherà gli ultimi 18 match dei Raptors a causa di una brutta distorsione al gomito destro subita nel corso del primo quarto contro i Los Angeles Lakers. Stagione finita, dunque, per il Mago. Tra il 12 dicembre e il 3 febbraio, Bargnani era già stato costretto a saltare 26 partite per un altro problema al gomito.

Un infortinio diverso, che, precisano i Raptors, non è in alcuna maniera collegato al nuovo stop dell'ala alta italiana. Il Mago chiude la stagione 2012/2013 solo con 35 presenze e una media di 12,7 punti e 3,7 rimbalzi, ben al di sotto della media in carriera Nba di 15,2 punti e 3,8 rimbalzi.



Archiviata, nel peggiore dei modi la stagione Nba, per Bargagni rimane invece ancora da valutare la sua eventuale convocazione con la nazionale di Simone Pianigiani in vista dell'Europeo 2013.