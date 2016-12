Sci: Svindal iridato in discesa libera

foto SportMediaset

16:04

- Il norvegeseè campione del mondo di discesa senza sciare. L'ultima discesa alle Finali didi Lenzerheide è stata annullata dopo una serie di rinvii per nebbia. La gara non sarà recuperata e per questo motivo, coi suoi 439 punti, è il nuovo campione. Delusione per gli azzurri(378) e(370), ancora in corsa per la vittoria. Tra le donne discesa annullata e coppetta a tavolino per