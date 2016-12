Marquez beffa tutti ad Austin

Avevano già capito tutto in casa Honda quando, da tempo, si erano segnati in calendario l'appuntamento da non perdere con il test di Austin. Pronti a mettere per primi le ruote sulla nuova pista del calendario 2013, certi del vantaggio dato da quel giro anticipato negli Stati Uniti. Un "extra" nella voce di bilancio che, sentendo le prime dichiarazioni dei piloti, sembra aver già ripagato i presenti del prezzo del biglietto. Tanto che la coppia d'assi del team Yamaha ha alzato subito la mano per accodarsi ed essere presente, anche senza lo staff tecnico al completo, ma pur di non lasciare il campo libero allo squadrone HRC. Dunque è chiaro che la lotta e le ambizioni di chi corre per il titolo mondiale passano anche attraverso questa tre giorni di preparazione; da correre senza risparmiarsi sui velocissimi sali-scendi della pista texana.

Detto ciò, è comunque la Honda a farla da padrone nel day one. Con Marquez che al mattino prova subito a mettersi davanti agli asperti colleghi, ma poi cede momentaneamente il passo al suo capitano, restando però in scia a 1 decimo. Di fatto, Marc guida tutto il giorno come un indemoniato: fenomenale nell'interpretare subito le complicate traittorie di Austin, uscendo come un fulmine dai tornanti lenti e grattando generosamente - anche qui - le protezioni apposite messe sui gomiti della tuta. Frenando forte e mettendo in pista nel finale un giro che vale una revolverata, di quelle che centrano in pieno il bersaglio. E' il colpo del miglior tempo, in 2:04.619. Ovvero un bel +0.428 rifilato al connazionale, compagno di box nonché team leader, Pedrosa. Una fucilata a ciel sereno, comunque indicativa anche in una giornata dove i tempi non contano più di tanto. Da prendere con le pinze perché l'obiettivo comune era quello di imparare la pista, in attesa di iniziare un lavoro di setting più concreto nella seconda giornata.

Intanto anche lo stile di guida meno "fisico", ma ugualmente aggressivo ed efficace, di Pedrosa ha messo in bella evidenza le pontezialità della straordinaria trazione della RC213V, nonostante l'aderenza non ancora al top dell'asfalto americano. Pista sporca e poco gommata che sembra invece aver complicato la prima giornata di lavoro in casa Yamaha. Qui la M1 sembra patire proprio in accelerazione, nei tratti più lenti, ricordandolo ai suoi piloti con scuotimenti e impennate non richieste. Il risultato è un Lorenzo che riesce a contenere solo in parte il gap dalle Honda ufficiali, ritrovandosi a +0.672 dalla vetta, con anche Bradl (+1.434) alle spalle. E' invece un gap piuttosto importante quello accusato da Rossi, staccato di +1.888. Un campanello d'allarme, visto che il Dottore è stato anche il più attivo in pista, con ben 68 passaggi, senza mai ricucire le distanze. Soprattutto considerando che in Yamaha starebbero valutando l'ipotesi di girare solo due giorni, se i dati raccolti al termine della sessione di mercoledì dovessero essere ritenuti soddisfacenti dagli ingeneri.