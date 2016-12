Conclave, attesa per il nuovo Papa

foto SportMediaset

13:59

- Il nuovoè anche molto appassionato di calcio e tifa, una della cinque squadre più importanti di Buenos Aires. Quando l'attaccante Alberto "Beto" Acosta giocava nella formazione rossoblù regalò al cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio una maglia autografata da tutti i giocatori. Il nuovo Papa in un'intervista di qualche anno fa raccontò che nel 1946 non si perse nessuna partita della sua squadra del cuore, club fondato nel 1908 dal Padre Lorenzo Massa, e che suo padre giocava a basket, proprio nel San Lorenzo. Nel club di Buenos Aires hanno giocato Cordoba, che fu acquistato dall'Inter proprio dal San Lorenzo come Lavezzi (che nel 2007 vinse lo scudetto) dal Napoli. Famosi anche Gonzalo Rodriguez (Fiorentina) e Bottinelli (ex Sampdoria).