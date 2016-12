Alonso: "Questo sarà il mio anno"

E' cominciato il conto alla rovescia per il. La Ferrari ha da tempo spedito F138 e squadra a Melborune e anchesono già in Australia. "Mi sento alla grande, questo sarà il mio anno - ha detto lo spagnolo - . Non vedo l'ora di tornare a correre e vincere. Voglio solo una macchina competitiva, al resto ci penso io. La base di partenza, comunque, è già buona perché siamo più veloci di un anno fa".

"I test di Barcellona sono andati bene, ma non possiamo sapere come reagiranno le gomme con le alte temperature e che tipo di grip avremo. Il GP d'Australia potremmo definirlo come la gara di nessuno, perché non c'è una vera squadra favorita, quindi questo rende il tutto più interessante", ha aggiunto.

Il primo confronto tra Alonso e Vettel, i due contendenti dello scorso campionato, non avverrà in pista, ma in conferenza stampa, visto che il ferrarista e il pilota della Red Bull saranno i due grandi protagonisti del tradizionale appuntamento con i media del giovedì pomeriggio.