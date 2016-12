Antidoping all'alba per Alonso

- Sveglia all'alba per. I tre piloti di, infatti, sono stati sottoposti a controlli antidoping a sorpresa a pochi giorni dalla partenza per l'Australia. ''6.42. Controllo antidoping'', ha scritto il pilota spagnolo della Ferrari sul proprio profilo Twitter. Situazione analoga per il messicano della McLaren. ''Mi hanno svegliato prestissimo per il test antidoping!'', ha scritto Perez verso le 7.

DALLA PISTA ALLA TOILETTE

Insomma, lunedì un pascià, con i traversi in Ferrari sui curvoni del Montmelò (tra parentesi, anche un testacoda niente male, sportellandosi con De La Rosa e ripreso dal telefonino di Gené), il giorno dopo una svegliataccia. Non è tutta jet-set e adrenalina la vita di un pilota di Formula 1, c'è anche la parte più fastidiosa tipo, appunto, quando ti suonano alla porta gli addetti dell'antidoping, regalandoti un burrascoso inizio di giornata. Chiedete ad Alonso, gentilmente accompagnato alla - propria - toilette dagli uomini in guanti bianchi, prima di tweettare alle 6.42 "control antidoping", forse per autoconvincersi di non averlo semplicemente sognato. Stessa alba vissuta da Sergio Perez e Daniel Ricciardo, con il nuovo acquisto McLaren che ha avuto modo di commentare: "Mica facile farlo, anche se sei nel tuo bagno, quando hai uno alle spalle che ti fissa".

E' dal dicembre del 2010 che la Federazione Internazionale è entrata a far parte della Wada, l'agenzia mondiale di antidoping, introducendo di fatto la possibilità di controlli a sorpresa anche per i piloti, da allora considerati atleti a tutti gli effetti. Controllabili 24 ore su 24, vedi quindi i 103 controlli effettuati durante i week-end di gara dei vari campionati Fia nel 2012, più i 20 avvenuti, sempre l'anno scorso, fuori dal paddock. Un conto è saperlo un conto è avere le provette in casa alle 6 di mattina. Fortuna almeno che l'alcol è proibito solo durante le giornate di competizione, quindi nessun problema anche nel caso fosse stata particolarmente allegra la serata precedente.

Ronny Mengo