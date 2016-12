Tennis, ko con Del Potro: ottimismo Nadal

foto SportMediaset 16:15 - Sconfitto e felice. Rafa Nadal perde il match esibizione al Madison Square Garden di New York contro Juan Martin Del Potro (7-6, 6-4), ma a fine partita ritrova il sorriso e vede il bicchiere mezzo pieno. "Sono molto felice, soddisfatto e confortato dai progressi fatti, soprattutto della tenuta fisica", ha spiegato il maiorchino al termine del match preparatorio in vista del torneo Atp di Indian Wells. - Sconfitto e felice.perde il match esibizione aldi New York contro, ma a fine partita ritrova il sorriso e vede il bicchiere mezzo pieno. "Sono molto felice, soddisfatto e confortato dai progressi fatti, soprattutto della", ha spiegato il maiorchino al termine del match preparatorio in vista del torneo Atp di

Lontano dai campi per sette mesi, Nadal sta dunque ritrovando la forma. Il maiorchino ha ripreso a giocare a febbraio sulla terra rossa, mostrando la solita grinta e vincendo i tornei di San Paolo e Acapulco. Dal suo rientro sul circuito, Nadal ha vinto 12 partite su 13, perdendo solo la finale di Vina del Mar in Cile. Per tornare al 100% allo spagnoloperò manca ancora la giusta continuità e il ritmo partita contro avversari di livello. In questo momento vincere o perdere non conta, l'importante è mettere minuti nelle gambe e ritrovare le sensazioni giuste e il feeling con la palla anche contro i primi dieci del ranking.



"C'e' stato un brutto momento quando ho deciso di non giocare gli US Open, ma ora sembra che tutto vada bene", ha spiegato. Lo stesso Del Potro, avversario al Madison, ha riconosciuto i progressi dello spagnolo, rimanendo sorpreso dalla velocità con cui Rafa è riuscito a tornare a vincere. "E' un bene per tutti che Rafa sia tornato - ha detto Del Potro -. Il suo livello di gioco è impressionante e presto tornerà a battersi per il n.1 del ranking".