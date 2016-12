Nba, Miami è da record

Non si fermano più iche passano 97-81 in casa deie registrano lache vale anche il nuovo record di franchigia.chiude con 20 punti e 10 rimbalzi mentre, in serata super, firma una prova daBollenti anche iche travolgono 104-88 glie infilano l'11.imo successo di fila in casa.

che sta recuperando dal problema alla coscia destra; ci pensano Brewer, 20 punti, e Lawson, 18, a guidare i Nuggets.

Torna sui suoi livelli Andrea Bargnani che segna 26 punti con 5 su 7 da tre, ma i suoi Toronto Raptors perdono 125-118 a Oakland contro i Golden State Warriors. Sugli scudi David Lee, 29 punti, e Stephen Curry, 26 con 12 assist. Riscossa per i New York Knicks che sbancano 102-97 il parquet dei Cleveland Cavaliers. Nel secondo quarto i Knicks vanno sotto di 22 e perdono Carmelo Anthony per un infortunio al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori per un po' di tempo: ci pensano Stoudemire, 22 punti, e JR Smith, 18, a firmare la rimonta vincente. Per i Cavs 22 punti di Irving.

Nella altre gare, successo esterno dei Magic 105-102 contro gli Hornets (26 di Afflalo), facile vittoria dei Blazers 122-105 sui derelitti Bobcats (23 di Aldridge) e colpo dei Bucks che battono 109-108 al supplementare i Jazz (34 di Ellis).