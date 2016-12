Atletica: La Mantia, salto di bronzo

foto SportMediaset Correlati Greco vince la medaglia d'oro 18:21 - Un'altra bella soddisfazione per l'Italia agli Europei indoor di atletica di Goteborg, in Svezia, e ancora dal salto triplo. Dopo la splendida medaglia d'oro conquistata da Daniele Greco nella gara maschile, arriva infatti il bronzo di Simona La Mantia. L'azzurra, che agli europei indoor di Parigi aveva conquistato l'oro, ha saltato 14.26 metri. Il titolo è andato all'ucraina Olha Saladuha (14,88), argento alla russa Irina Gumenyuk (14,30). - Un'altra bella soddisfazione per l'aglie ancora dal salto triplo. Dopo la splendida medaglia d'oro conquistata danella gara maschile, arriva infatti il bronzo di. L'azzurra, che agli europei indoor di Parigi aveva conquistato l'oro, ha saltato 14.26 metri. Il titolo è andato all'ucraina(14,88), argento alla russa(14,30).

L'ultima giornata di gare degli Europei indoor di Goteborg si apre con la quinta medaglia per l'Italia. "Ho lottato con le unghie e con i denti per difendere il mio titolo - ha raccontato La Mantia nel dopo gara - e con un inverno diverso probabilmente sarei riuscita a farlo anche meglio di così. La Saladuha ha tolto subito di mezzo la medaglia d'oro e noi altre ci siamo dovute un po' 'azzannare' per argento e bronzo. Sono felice di non essermi arresa. Ho rimediato una sublussazione in allenamento e ho dovuto rivedere i miei piani per molto tempo: ho fatto tanta fisioterapia, lavoro alternativo, senza arrendermi. Quindi, a conti fatti, va bene così... No, anzi, non va bene per niente, l'unica cosa che salvo è il fatto di esserci. Io ci sono".



Si ferma invece ai piedi del podio la prova di Chiara Rosa nel getto del peso, quarta con lo stagionale di 18,37 (oro alla tedesca Schwanitz, 19,25).