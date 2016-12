Atletica, Greco oro agli Euroindoor

- Ancora medaglie per l'Italia agli. A Goteborg, in Svezia, il primo oro della spedizione azzurra l'ha portato, che si è fregiato del titolo di salto triplo, vinto con 17,70 metri. Battuti i russi Samitov (17,30) e Fyodorov (17,12 ). Bronzo, invece, per, terzo nei 60 metri col tempo di 6"52Vicault, primo, e dell'inglese Dasaolu, secondo, entrambi con 6"48.

"La dedica è per Fabrizio Donato, molto più che un amico - ha detto Greco, 24enne pugliese di Nardò - . So quanto ci teneva ad essere qui, e so quanto avrebbe voluto fare una doppietta oro-argento con me agli Europei. Sono sicuro che ci riusciremo, prima o poi. Sapevo di poter saltare lontano, lo sapevo già da un bel po', ero in ottime condizioni di forma. Ma riuscire a farlo davvero è un'altra cosa. Avevo dolori un po' dappertutto, ma anche tanta voglia di prendermi la medaglia d'oro. Devo essere onesto, per uno come me, che è arrivato quarto all'Olimpiade, questa era una gara da vincere ad ogni costo, non c'erano avversari che potessero impensierirmi sul serio. Aver vinto con questa misura è ancora più bello, perché da valore alla gara".

Non è contento del bronzo, invece, Tumi: "Sono un po' dispiaciuto, ho corso forte ma non quanto avrei voluto. Proverò a rifarmi presto, già questa estate".