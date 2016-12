Formula 1, Hamilton da record a Barcellona

ha stabilito il miglior tempo di questi test invernali disvolti sulla pista di. Nella terza giornata di prove l'inglese della Mercedes è stato il più veloce in 1'20"558, precedendo la, secondo in 1'21"266, e la Force India di Adrian Sutil, terzo in 1'21"627. Il precedente primato era stato stabilito la scorsa settimana da Sergio Perez (McLaren) in 1'21"848.

Nel pomeriggio grosso spavento proprio per Massa, che ha perso la gomma anteriore sinistra (rottura del portamozzo) poco prima di una frenata. Per fortuna niente di serio, con la F138 che ha preseguito la sua corsa, finendo leggermente lunga e rientrando ai box su tre ruote. Nonostante abbia usato pneumatici supersoft, il brasiliano non è riuscito ad avvicinare il tempo "monstre" di Hamilton, che pure ha ottenuto il suo limite con gomme soft, sfruttando la pista perfettamente asciutta.

Un po' nascosta la Red Bull, che con Mark Webber non è andata oltre la settima prestazione parziale a oltre 2" da Hamilton. Da segnalare il debutto di Jules Bianchi sulla Marussia, dodicesimo e appena alle spalle di Davide Valsecchi, che ha sostituito Kimi Raikkonen, fermato da un'intossicazione alimentare, sulla Lotus. Il pilota comasco, terza guida ufficiale del team, ha poi lasciato il posto nel pomeriggio a Grosjean.

Le prove al Montemelò proseguiranno, per concludersi, domenica, con Fernando Alonso, che si troverà a girare con il suo grande avversario, il tre volte campione del mondo Sebastian Vettel, in un ultimo incontro in campo neutro prima dell'inizio delle ostilità il 17 marzo a Melbourne.

La classifica dei tempi:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.558 117 giri

2. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:21.266 94 giri

3. Adrian Sutil (GER/Force India-Mercedes) 1:21.627 109 giri

4. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:22.305 34 giri

5. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1:22.468 31 giri

6. Esteban Gutierrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:22.553 99 giri

7. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:22.658 59 giri

8. Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) 1:22.694 101 giri

9. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:23.223 114 giri

10. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:23.380 46 giri

11. Davide Valsecchi (ITA/Lotus-Renault) 1:23.448 16 giri

12. Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) 1:24.028 74 giri

13. Giedo van der Garde (NED/Caterham-Renault) 1:24.235 126 giri