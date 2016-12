Stoner, debutto dolceamaro in auto

- Un 14° posto e un ritiro pernelle due corse che hanno segnato il suo debutto nel campionato. Ad Adelaide, impegnato nella Dunlop Series, il due volte iridato dellaha iniziato la carriera a quattro ruote sbattendo contro un muro in gara-1 a causa dello scoppio di una gomma. E' andata decisamente meglio la seconda prova, con l'australiano 14° dopo aver rimontato dal 30° e ultimo posto in griglia.

Proprio la seconda gara della Clipsal 500 ha regalato le maggiori soddisfazioni a Casey. “Ho fatto una bella partenza e i primi giri sono andati bene - ha raccontato Stoner, al via con una Holden Commodore del Triple Eight Race Engineering - , ma poi ho perso tanto tempo all'ultima curva. Ho incominciato a perdere terreno e allora ho pensato a salvare le gomme per finire la gara. Tutti gli altri piloti andavano veramente forte e bisogna stare attenti a non finire contro le barriere o farsi passare. Mi sono veramente divertito”.

Insomma, bilancio incoraggiante nonostante l'uscita in apertura: "Mi si bloccavano le ruote davanti già al quarto giro. Sono rimasto a metà classifica per salvare le gomme e finire la gara, ma continuavano a bloccarsi. Sfortunatamente una gomma mi è scoppiata alla curva 3 ed è finita lì".