Jordan, spunta un figlio segreto

foto SportMediaset 50 anni. Adesso, numerose critiche potrebbero piovere addosso a Michael Jordan a causa di un possibile figlio nato da una relazione extraconiugale. Questo, infatti, è quanto sostiene Pamela Smith, una donna della Georgia che sarebbe rimasta incinta nel 1995. Lo scorso 6 febbraio, la Smith ha fatto causa all'ex star Nba chiedendogli il riconoscimento del figlio, oltre che la piena custodia.

La notizia di una paternità segreta, in realtà, aveva già cominciato a trapelare lo scorso dicembre, quando il figlio 16enne della Smith, Grant Pierce Jay Jordan Reynolds, meglio noto come Taj, aveva pubblicato su YouTube un video piuttosto bizzarro in cui diceva di voler rivelare al mondo di essere figlio di Michael Jordan. "Ho delle informazioni davvero esclusive - sostiene Taj nel video - e sento che tutti debbano sapere. Se leggete di voci su Twitter, Instagram, o altri social media su un figlio di Michael Jordan, è tutto vero e il motivo per cui ho fatto questo video è perché vorrei che fosse più presente nella mia vita".



La donna ha chiesto che Jordan si sottoponga ad un test di paternità. La relazione tra i due sarabbe avvenuta quando l'atleta era ancora sposato con Juanita Vanoy. Jordan ha già tre figli, rispettivamente di 24, 22 e 20 anni ed è in procinto di convolare di nuovo a nozze con la fidanzata e modella di origini cubane Yvette Prieto.