Fernando Alonso non guarda il cronometro

foto SportMediaset 10:56 - Simulazione di gara per Alonso sul circuito di Montmelò. Nella seconda giornata di test della F1 lo spagnolo non ha guardato il cronometro, concentrando il lavoro soprattutto sui long run e sul consumo degli pneumatici a mescola dura. Miglior tempo della sessione per la Lotus di Grosjean (1'22"716) con gomme morbide, a quattro decimi da Button, che ha invece girato con gomme medie. Terzo Maldonado, quarto Vettel. - Simulazione di gara persul circuito di. Nella seconda giornata di test della F1 lo spagnolo non ha guardato il cronometro, concentrando il lavoro soprattutto sui long run e sul consumo degli pneumatici a mescola dura. Miglior tempo della sessione per ladi(1'22"716) con gomme morbide, a quattro decimi da, che ha invece girato con gomme medie. Terzoquarto

ALONSO: "ABBIAMO RIDOTTO IL GAP" Test positivi per Fernando Alonso. Il ferrarista dopo aver tolto casco e tuta è ottimista: "Abbiamo ridotto il gap con i rivali. Siamo molto più fiduciosi rispetto lo scorso anno. Siamo molto più sicuri e la F138 è 200 volte migliore rispetto la monoposto precedente". Lo spagnolo, che ha simulato un GP, crede nel titolo Mondiale: "Penso di poter lottare per vincere. Non vedo nessuna ragione per non farlo". Una situazione totalmente diversa da quella del 2012: "L'anno scorso abbiamo avuto un inverno molto difficile, eravamo completamente persi, non sapevamo quello che la macchina stava facendo. Eppure abbiamo lottato per il titolo fino all'ultima gara in Brasile. Ora abbiamo una macchina che sta rispondendo bene alle modifiche e che sta facendo quello che ci aspettiamo. C'è potenziale".

I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA



1. Romain Grosjean 1'22"716 2. Jenson Button 1'23"181 3. Pastor Maldonado 1'23"628 4. Sebastian Vettel 1'23"743 5. Nico Hulkenberg 1'23"744 6. Adrian Sutil 1'24"215 7. Daniel Ricciardo 1'25"483 8. Max Chilton 1'25"598 9. Giedo van der Garde 1'26"316 10. Nico Rosberg 1'26"655 11. Fernando Alonso 1'27"878