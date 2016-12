Formula 1, Massa interrompe il test per un guasto

- Nei test didella: la F138 disi è fermata in pista nella sessione pomeridiana per un esaurimento programmato della benzina. Prima di abbandonare la vettura sul prato, il brasiliano aveva comunque effettuatoottenendo l'ottavo tempo a quasidalla vetta. Pioggia al mattino, nuvole al pomeriggio: miglior tempo della giornata per Mark(Red Bull) con 1:22.693.

Sette ore sotto l'acqua poi è arrivata un'ora di sole con la pista che si è asciugata progressivamente. E' stato questo lo scenario della prima giornata di test a Barcellona. A dettare il ritmo è stata la Red Bull, con Mark Webber che è sceso sotto il minuto e 23 secondi poco prima della bandiera a scacchi. Alle sue spalle, staccato di oltre un secondo e mezzo, ha chiuso Lewis Hamilton, stakanovista di giornata con 113 giri che corrispondono a 526 chilometri macinati con la Mercedes. Terzo tempo per Vergne al volante della Toro Rosso. Seguono Bottas con la Williams, Perez con la McLaren, Gutierrez con la Sauber, Di Resta con la Force India.

Tutti davanti a Felipe Massa che si ritrova alla piazza 8 con 112 giri all'attivo e una sosta sul prato a bordo pista causa esaurimento programmato della benzina a bordo. Il pilota brasiliano ha effettuato una simulazione di gara partita sotto la pioggia a conclusa quando l'asfalto si stava asciugando. Insomma l'obiettivo della Ferrari non era la ricerca del tempo assoluto, cosa che invece ha fatto la Red Bull, visto che Webber alla fine ha girato con gomme morbide. Venerdì sulla F138 salirà Fenando Alonso, a caccia di buone notizie per pensare positivo durante il viaggio verso Melbourne. Sul fronte mercato, dopo l'ufficializzazione di Sutil alla Force India, pare che alla Marussia possa arrivare Heikki Kovalainen. Luis Razia non sarebbe infatti nelle condizioni di portare nelle casse della squadra soldi promessi per correre nel 2013.

