MotoGP: Pedrosa domina l'ultimo giorno di test

E' un ruggito vero e proprio quello che Pedrosa lancia dalla pista di Sepang. Lo spagnolo della Honda non ha intenzione di lasciare facilmente spazio alla concorrenza e, come da lui annunciato, si riprende la testa della classifica del terzo giorno di test. Certo nella combinata dei tre giorni è Lorenzo a farla da padrone, ma bisogna valutare che le condizioni del tracciato sono state piuttosto variabili a causa delle continue piogge. Lo scenario comunque è abbasta chiaro: Pedrosa e Lorenzo sono i due piloti da battere. Con Dani che sembra avere un leggero vantaggio sul giro veloce, mentre Jorge appare più determinato e un filo più efficace sul passo di gara. Tanto che il maiorchino ha fatto nel pomeriggio un'intensa simulazione di gara, importantissima per valutare il progressivo degrado delle gomme. Il risultato è stato soddisfacente, anche se appunto le condizioni di temperatura e aderenza non erano certo ideali.

Tocca quindi a Marquez tenere la scia dei due leader, portandosi all'ultimo giro utile davanti Lorenzo; e a soli 81 millesimi da Dani che intanto aveva già finito di girare e fatto anche la doccia, più che soddisfatto dal lavoro. Per il rookie di casa Honda invece il programma voluto dai tecnici HRC è stato intenso. Quindi dentro e fuori dal box per Marc fino alla bandiera a scacchi. Lavoro identico per Rossi che ha firmato il suo miglior giro al 60° passaggio di 61, fermandosi alle spalle di Lorenzo per soli 70 millesimi. Mossa saggia, anche per evitare di pestare i piedi al team leader del box Yamaha prima del tempo...

Seguono a ruota Bautista e Crutchlow, a 16 millesimi l'uno dall'altro, mentre Bradl si accoda in settima posizione a 7 decimi dalla vetta. Detto che anche per loro la giornata è stata dedicata alle simulazioni di gara, con l'inglese in sella alla M1 del Tech3 che sfoggiato un passo in apparenza migliore rispetto a quello del tedesco e dello spagnolo sulle Honda di Cecchinello e Gresini.

Segnali di miglioramento in casa Ducati, con Dovizioso ancora 8°, ma staccato di solo +1.088 da Pedrosa. Probabilmente uno dei migliori risultati del recente passato della Desmosedici, che vede anche Hayden in nona piazza, ma con 4 decimi in più rispetto al compagno italiano. Tocca quindi a Smith chiudere la top ten di giornata, confermando il suo stabile distacco di +1.7. Bradley ha però iniziato a guidare imitando Marquez, quindi sporgendosi molto dalla moto in piega, sperando così ridurre il gap dai migliori. Di fatto Iannone gli tiene il fiato sul collo a soli 2 decimi, mentre tiene dietro della stessa misura il collaudatore Ducati Pirro che lo marca. Spies completa la pattuglia rossa, al 14° posto, preceduto ancora una volta dall'ART di De Puniet.

Infine Petrucci e Corti viaggiano in tandem al 24° e 25° posto, ma staccati per pochi millesimi. Segno che il gruppone delle CRT si è ricompattato notevolmente (Staring 28°, a + 4.7) e l'obiettivo di Dorna di migliorare lo spettacolo e favorire i duelli nelle retrovie sembra essere a portata.



