MotoGP: Lorenzo in vetta a Sepang nei test

Jorge Lorenzo non ha ancora mandato giù quel 2:00.100 fatto segnare da Pedrosa nella prima tre giorni di test della MotoGP a Sepang. Così nel secondo giorno di questa "Malesia 2" scatta la voglia di rivalsa. Ecco quindi un bel 2:00.282 che spara Jorge in vetta alla classifica, lasciando Dani a +0.369. Best lap a parte, i due spagnoli si sono concentrati molto sui long run, come la maggior parte dei piloti in pista. E l'impressione generale è una sola: Lorenzo fa letteralmente paura e Pedrosa non è affatto da meno, anche se per la prima volta nel 2013 non è davanti a tutti.

Gli altri per il momento provano ad inseguire, con Crutchlow inedito terzo, ma non regolare come Marquez e Rossi che lo seguono. Dove la tabella dei tempi di Marc "gomiti-a-terra-fissi" Marquez dice che la precisione è già quella di un orologio svizzero, altro che rookie. Qualche problema elettrico non agevola invece il lavoro di Rossi, che però macina chilometri e 63 giri con la daterminazione di chi non vuole lasciare nullla al caso. Il Campione di Tavullia intanto tiene dietro le Honda private di Bautista e Bradl, che sembrano lavorare sul ritmo senza badare troppo alla prestazione assoluta, girando comunque a circa 1 secondo dai migliori.

La nona piazza di Dovizioso è interessante anche se il gap resta elevato. Andrea è alla ricerca di regolarità e stabilità di prestazioni con la Desmosedici e, anche in confronto ai tempi di Hayden che alla fine lo precede di 25 millesimi, sembra che il lavoro stia pagando. E' invece sotto le attese la prestazione di Smith che rientra facile nella top ten, ma sempre a +1.7 dai big. Troppo, visto che con la stessa moto Crutchlow è terzo. Dare fiducia al debuttante è doveroso, ma Bradley deve metterci del suo alla svelta anche per dimostrare di meritarsi una MotoGP.

Soprattutto perché dietro Iannone è 11° e guida agguerrito come un mastino maremmano, a mezzo secondo dalla coda della M1, ma davanti di +0.3 rispetto a Pirro con la Ducati del test Team. Problemi grossi invece per Spies che è 17°, preceduto dai giapponesi del test team Yamaha, oltre che da Espargaro e Barbera con le CRT. Infine Petrucci e Corti viaggiano rispettivamente al 20° e 25° posto, a +4" , mentre chiudono la classifica Pesek (+5.9) e Laverty, praticamente al debutto, a +7.4.



Nella pagina successiva i tempi finali del secondo giorno di test a Sepang