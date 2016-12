Voto: Idem senatrice, Vezzali deputata

Quattro ori olimpici, dunque, e un pezzo di Coni approdano in Parlamento. Nella pattuglia dei nuovi eletti il mondo dello sport fa capolino in tutti i maggiori partiti, ad eccezione dei grillini. Fra i volti più noti c'è sicuramente Manuela Di Centa, vecchia gloria dello sci, già deputata del Pdl dal 2006, e ora rieletta nel Friuli. La new entry è Josefa Idem, canoista e campionessa di lunghissimo corso, eletta in Emilia Romagna senatrice del Pd. Alla Camera arriva Valentina Vezzali, supercampionessa di scherma, che correva nelle Marche con Scelta civica di Mario Monti. Infine, altro olimpionico che mette piede in Parlamento, è Marco Marin, oro nella sciabola ai Giochi di Los Angeles, eletto in Veneto con il Pdl. Esordio parlamentare anche per Laura Coccia, campionessa paraolimpica di atletica, deputata del Pd in Campania.

Folta poi la presenza di dirigenti sportivi e uomini del Coni. In Senato approda Franco Carraro, politico di lungo corso, già al vertice dello sport italiano nei decenni trascorsi e membro Cio. Guadagna un posto al Senato anche Luciano Rossi, presidente della federazione tiro a volo, eletto in Umbria nel Pdl. Posto al Senato anche per Ulisse Di Giacomo, delegato provinciale Coni di Isernia, eletto in Molise, nel Pdl. In Emilia diventa deputato Pd Bruno Molea, consigliere nazionale Coni e presidente dell'Aics, associazione di promozione sportiva. Sempre col Pd, eletto in Toscana, il leader dell'Uisp Filippo Fossati. Seggio alla Camera anche per il presidente del Coni in Friuli Giorgio Brandolin, eletto nella sua regione con il Pd. Entra alla Camera, eletto in Campania con il Pd, anche Luciano Cimmino, patron della società che sponsorizza, fra l'altro, Federica Pellegrini e Carolina Kostner. Titolo di onorevole anche a Enrico Costa che, oltre ad essere stato capogruppo del Pdl in commissione Giustizia della Camera, è anche presidente di una disciplina sportiva associata come la federazione di pallapugno. Costa è stato eletto in Piemonte con il Pdl. Infine, è entrato alla Camera, in Lombardia, con la Lega Nord, Giancarlo Giorgetti, revisore dei conti della federazione pallavolo.