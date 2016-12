Elezioni regionali, segui il live

21:38 MOLISE, SETTIMA PROIEZIONE

Nella settima e ultima proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali in Molise Paolo Frattura (centrosinistra) è al 42,3%, Angelo Iorio (centrodestra) al 24,2%, Antonio Federico (Movimento 5 Stelle) al 17,9% e Massimo Romano (Lista Romano) al 13,8%. La proiezione si basa sulla copertura di un campione del 97,5%.

21:35 LAZIO, OTTAVA PROIEZIONE

Nell'ottava e ultima proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio, Nicola Zingaretti (centrosinistra) è al 38,9% mentre Francesco Storace (centrodestra) al 29%. Seguono Davide Barillari (Movimento 5 Stelle) al 21,4%, Giulia Bongiorno (centro) al 5% e Alessandro Ruotolo (Rc) al 2,1%. La proiezione si basa su una copertura del campione del 94,4%.

21:29 MARONI ESULTA: MISSIONE COMPIUTA

"Missione compiuta". Queste le prime parole di Roberto Maroni a commento delle elezioni in Lombardia. "La vittoria in Lombardia ci consente di aprire una fase nuova. Faremo un Consiglio Federale a breve. Ho dato la mia disponibilità e la confermo, il mio mandato è a disposizione del Consiglio federale".

21:31 LOMBARDIA, OTTAVA PROIEZIONE

L'ottava e ultima proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali in Lombardia fotografa Roberto Maroni (centrodestra) al 42,3% mentre Umberto Ambrosoli (centrosinistra) è al 38%, seguito da Silvana Carcano (Movimento 5 Stelle) al 13,8%, Gabriele Albertini (centro) al 4,7% e Carlo Maria Pinardi (altri) all'1,2%. La proiezione si basa su una copertura del campione al 99,8%.

20:17 LOMBARDIA, SETTIMA PROIEZIONE

Sulla base della settima proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle elezioni regionali in Lombardia Roberto Maroni (centrodestra) e' al 42,5%, Umberto Ambrosoli (centrosinistra) è al 37,7%, Silvana Carcano (Movimento 5 Stelle) è al 13,8%, Gabriele Albertini (centro) al 4,7% e Carlo Maria Pinardi (altri) all'1,3%. La proiezione si basa su una copertura del campione al 98,6%.

20:10 LAZIO SETTIMA PROIEZIONE, MOLISE SESTA PROIEZIONE

In base alla settima proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) è al 39,1%, Francesco Storace (centrodestra) al 28,6%, Davide Barillari (Movimento 5 Stelle) al 21,1%, Giulia Bongiorno (centro) al 5,6%. La proiezione si basa su una copertura del campione all'84,4%

Paolo Frattura (centrosinistra) è stabilmente in testa in Molise con il 41,9%, anche in base alla sesta proiezione Piepolii. Michele Iorio (centrodestra) è al 24,2%, Antonio Federico (M5S) è al 18,4%, Massimo Romano (coalizione Romano) al 13,7%. Il campione è dell'80,7%.

19:57 ZINGARETTI: "RISULTATO STRAORDINARIO"

''Da oggi sarò presidente di tutti i cittadini e tutte le cittadine, abbiamo ottenuto un risultato straordinario''. Lo ha detto il candidato del centrosinistra Nicola Zingaretti che vede consolidato il dato che lo porta essere eletto nuovo presidente della Regione Lazio.

19:45 MOLISE, QUINTA PROIEZIONE

Secondo la quinta proiezione dell'Istituto Piepoli sulle regionali in Molise Paolo Frattura (centrosinistra) e' in testa con il 41,4%, seguito da Michele Iorio (centrodestra) al 24,9%, Antonio Federico (Movimento 5 Stelle) al 18,1% e Massimo Romano (Lista Romano) al 14%. la proiezione si basa su una copertura del campione al 55,8%.

19:40 LAZIO, SESTA PROIEZIONE

Secondo la sesta proiezione dell'Istituto Piepoli sulle regionali nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) e' in testa con il 39%, Francesco Storace (centrodestra) e' al 28,4%, Davide Barillari (Movimento 5 Stelle) al 21,0%, Giulia Bongiorno (centro) al 5,8%, Sandro Ruotolo (Rc) al 2,1%. La proiezione si basa su una copertura del campione al 59,8%.

19:30 LOMBARDIA, SESTA PROIEZIONE

Secondo la sesta proiezione dell'Istituto Piepoli sulle regionali in Lombardia Roberto Maroni (centrodestra) e' al 42,6%, Umberto Ambrosoli (centrosinistra) e' al 37,6%, Silvana Carcano (Movimento 5 Stelle) al 13,8%, Gabriele Albertini (centro) al 4,7%, Carlo Maria Pinardi (altri) all'1,3%. La proiezione si basa sulla copertura del campione pari all'82,4%.

18:40 MOLISE, QUARTA PROIEZIONE

In base alla quarta proiezione dell'istituto Piepoli sulle regionali in Molise Paolo Frattura (centrosinistra) e' al 42%, Michele Iorio (centrodestra) al 24,7%, Antonio Federico (M5S) al 18,2%, Massimo Romano (lista Romano) al 13,4%. La proiezione si basa su una copertura del campione al 35,2%.

18:20 LAZIO, QUINTA PROIEZIONE

In base alla quinta proiezione dell'istituto Piepoli sulle regionali nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) e' al 38,5%, Francesco Storace (centrodestra) al 29,5%, Davide Barillari (M5S) al 20,7%, Giulia Bongiorno (centro) al 5,7%, Sandro Ruotolo (Rc) al 2,1%. La proiezione e' sul 35,4% del campione.

18:00 LOMBARDIA, QUINTA PROIEZIONE

In base alla quinta proiezione dell'Istituto Piepoli sulle regionali in Lombardia Roberto Maroni (centrodestra) e' al 42,4%, Umberto Ambrosoli (centrosinistra) al 37,2%, Silvana Carcano (M5S) al 14,3%, Gabriele Albertini (centro) al 4,8% e Carlo Maria Pinardi (altri) all'1,3%. La proiezione e' pari al 61,4% del campione.

17:21 MOLISE, TERZA PROIEZIONE

Frattura è in testa in Molise con il 41,1% in base alla terza proiezione Piepoli per Rai. Iorio è al 24,8%, Federico è al 18,6%, Romano (coalizione Romano) al 13,7% e De Lellis (Rivoluzione democratica) all'1,2%.

17:18 LAZIO E LOMBARDIA, QUARTA PROIEZIONE

Secondo la quarta proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio, Zingaretti è in testa con il 38,2%, Storace è al 29,9%, Barillari al 20,7% e Bongiorno al 5,7%.

In Lombardia, Maroni è al 42,2%, Ambrosoli 37,4%, Carcano al 14%, Albertini (centro) al 5,1% e Pinardi (altri) all'1,3%.

16:30 SECONDA PROIEZIONE MOLISE

Frattura è in testa nelle regionali del Molise con il 41% in base alla seconda proiezione Piepoli per Rai. Iorio è al 25,1%, Federico al 18,7%.

16:20 TERZA PROIEZIONE LAZIO E LOMBARDIA

Secondo la terza proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio, Zingaretti è in testa con il 37,8%. Storace al 30%, Barillari al 21,2% e Bongiorno al 5,7%.

Maroni è ancora in testa con il 42% nelle regionali della Lombardia. Ambrosoli è al 37%, Carcano al 14,2%

15:53 SECONDA PROIEZIONE LAZIO E LOMBARDIA

Nella seconda proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio, Zingaretti è in testa con il 37.6%, Storace al 30,6%, Barillari al 20.6% e Bongiorno al 5.8%.

In Lombardia Maroni è ancora in testa, con il 41.9%, Ambrosoli è al 37%, mentre Silvana Carcano è al 14.3%.

15:50 PROIEZIONI MOLISE: AVANTI FRATTURA

Le prime proiezioni Rai (Istituto Piepoli) per le elezioni regionali in Molise accreditano Frattura del 42.1%, seguito da Iorio con il 24.1% e Federico con il 19.1%.

15:01 LE PRIME PROIEZIONI

Le prime proiezioni Rai (Istituto Piepoli) sulla Lombardia accreditano Maroni al 43,3%, Ambrosoli 35,6% e Albertini 6.2%. Nel Lazio: Zingaretti al 38.8%, Storace 29.9% e Barillari 20%.

14:41 I DATI SULL'AFFLUENZA

Questi i dati ufficiali sull'affluenza alle elezioni regionali: Lazio 72.08% dei votanti, Lombardia 76.71% e Molise 61.62%

11:20 I PRIMI EXIT POLL

Lazio: Zingaretti 39%, Storace 28%, Barillari 21%

Lombardia: Maroni 38%, Ambrosoli 35%, Carcano 17%

Molise: Di Laura Frattura 47-49%, Iorio 26-28%, Federico 15-17%