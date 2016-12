Tennis, Roger Federer si prende una pausa

foto SportMediaset 23:15 - Il Re si prende una pausa. Dopo Dubai e Indian Wells, Roger Federer si fermerà fino ai tornei sulla terra rossa. Nessun ritiro, per carità. Solo un breve periodo di relax, per recuperare energie mentali e fisiche e soprattutto per "stare con la famiglia". "Tornerò a maggio", ha spiegato Federer. "Non posso giocare un anno come quello passato - ha precisato -. Voglio trascorrere del tempo con mia moglie e le mie figlie". - Il Re si prende una pausa. Dopo Dubai e Indian Wells,fino ai tornei sulla terra rossa. Nessun ritiro, per carità. Solo un breve periodo di relax, per recuperare energie mentali e fisiche e soprattutto per "". "Tornerò a maggio", ha spiegato. "Non posso giocare un anno come quello passato - ha precisato -. Voglio trascorrere del tempo con mia moglie e le mie figlie".

Roger, dunque, detta i tempi del suo tennis, senza badare al calendario Atp. Gli anni si fanno sentire anche per lui. A 31 anni suonati, le regole glielo consentono. "Non ho più 22 anni, non ho la necessità di giocare 25-30 tornei all'anno e poi credo che sarò davvero pronto per gli appuntamenti che ho in programma", ha spiegato. "Sto provando a fare un piano intelligente perché sono in una situazione diversa da Djokovic, Murray e Nadal, loro sono nel fiore degli anni - ha aggiunto -. Io ho bisogno di fare le scelte giuste per la mia vita personale".



Nessun passo indietro, dunque. Il Roger ha deciso di dosare le forze e di concentrare le energie in vista degli avvenimenti importanti. "Tornare il numero uno del mondo? E' una cosa assolutamente realistica, altrimenti sarebbe il momento di smettere e non credo sia ancora arrivato. Non sono così ingenuo da poter pensare di poter giocare altri 15 anni, ma mi piacerebbe darmi chance di giocare ancora per tanto tempo". I fan di Federer possono tirare un sospiro di sollievo. Per ora il Re del tennis non abdica.