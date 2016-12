MotoGP, a Sepang Pedrosa subito al comando

Piloti e team hanno saggiamente svolto buona parte del lavoro fin dalle prime ore della mattinata, visto che le attività sulla pista malese hanno poi subito uno stop di un'oretta grazie all'immancabile acquazzone pomeridiano. Poi ancora qualcuno in pista per un lavoro di rifinitura, ma i tempi sono restati quelli. Quindi fine dei giochi in anticipo, con moto e piloti ai box per l'ultimo confronto di giornata con gli ingegneri. Sul monitor la tabella dei tempi dice che Pedrosa ha ricomciato da dove aveva lasciato, ovvero dalla vetta della classifica. Anche se il suo 2:01.580 è ancora lontano dal quel 2:00.100 firmato al termine della prima tre giorni di test di inizio mese, sempre a Sepang. Detto che con altri due giorni a disposizione per questo "secondo giro" di prove, c'è tutto il tempo per abbassare i riferimenti cronometrici.

Intanto alle spalle di Dani la musica non cambia: c'è Lorenzo a poco più di 2 decimi, seguito da Marquez che non molla la scia dei due esperti rivali. Questa volta Marc deve però fare attenzione a Bradl che con la Honda di Cecchinello gli si fa sotto a soli 17 millesimi. Un guizzo lontano dal passo effettivo del tedesco, ma quanto basta per sfilare il quarto posto a Rossi, che comunque riesce a contenere il distacco dal vertice dentro il mezzo secondo. Fino ad oggi il giro lanciato non è sembrato essere tra le priorità di Valentino, e forse non apparentemente. Il Numero 46 per ora lavora a testa bassa, puntando a ritrovare quel feeling raffinato che aveva con la M1 nell'era precedente all'avventura Ducati. Studiando quindi le regolazioni e riscoprendo le reazioni della Yamaha, facendo più che altro un lavoro di fino sul setting e le gomme. Perché Rossi è consapevole che a livello tecnico tutto deve essere perfetto, e dovrà sempre esserlo durante la stagionte, per poter perseguire concretamente l'obiettivo di andare alla caccia degli scatenati che lo precedono. E ci sta che Valentino stia facendo anche un po' di strategia, per non finire sotto i riflettori prima del tempo e poter lavorare tranquillo senza ulteriori pressioni. Ma volete che all'idea di fare un colpaccio in Qatar, almeno un po', non ci abbia pensato?

Dietro intanto Crutchlow fa del suo meglio per contenere il distacco dalla vetta, ma prende già quasi 7 decimi da Pedrosa, faticando anche a tenere a misura Baustista che lo segue. Mentre in casa Ducati provano, smontano e regolano la Desmosedici, cercando un equilibrio che valga almeno mezzo secondo. Ovvero quel gap che al momento separa le Rosse ufficiali dalle Honda e Yamaha private. Con Dovizioso motivatissimo a migliorarsi, marcato da Hayden in scia, nonostante la Ducati in staccata sembri tutt'altro che bilanciata, sollevando il posteriore e scomponendosi vistosamente. Situazione nota anche alla coppia Pramac, quindi Spies e Iannone, che naviga praticamente in tandem al 13° e 14° posto, con un pesante +2.467 e +2.470 dalla vetta. Ma soprattutto con l'inquietante presenza della CRT ART di Espargaro che li precede stabilmente di 2 decimi. In pista anche il collaudatore Pirro che con la Ducati del test Team si piazza 16°, a 3 secondi dai primi e con 38 giri all'attivo. Distacco che aumenta progressivamente per Petrucci (Ioda), 21° ma primo sopra la soglia dei 4 secondi, fino a Staring e Pesek, ultimi e lontani rispettivamente 5 e 6 secondi dal vertice.



