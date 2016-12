Elezioni 2013: gli aggiornamenti in diretta

Pd e Sel, con gli altri partiti di coalizione di centrosinistra, conquistano, secondo gli instant poll dell'istituto Tecnè, il 37% dei voti al Senato (Pd 32,0%, Sel 3,5%, Altri 1,5%). Il centrodestra è al 31% (Pdl 22,5%, Lega Nord 5,5%, Altri 3,0%). Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è al 16,5%, mentre la Lista Monti è al 9%. Rivoluzione Civile arriva a 3,0%, Fare per Fermare il declino e' all'1,0%. Il margine di errore previsto è del 2,5%.

20:18 PROIEZIONI SKY CAMERA:

PD-SEL 29,7%, PDL-LEGA 28,9% ISTITUTO TECNE', M5S 25,6%, LISTE MONTI 10,4%

20:12 PROIEZIONE MEDIASET SENATO:SEGGI,NON C'E' MAGGIORANZA

PD-SEL 110-130, PDL-LEGA 104-124, M5S 40-60, MONTI 8-18

08:02 2/A PROIEZIONE RAI CAMERA: PD-SEL 29,2%,PDL-LEGA 28,7%

In base alla seconda proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai, alla Camera il centrosinistra e' al 29,2%, mentre il centrodestra segue a 28,7%. Il Movimento 5 stelle e' al 26,1%, le Liste Monti al 10,8%, Rivoluzione civile al 2,4% e le altre liste al 2,8%. Il campione su cui e' stata effettuata la proiezione e' pari al 62%.

19:54 CAMERA, PROIEZIONI DEI SEGGI: PD-SEL 340, PDL-LEGA 121

La coalizione di centrosinistra di Pd e Sel conquista, secondo la prima proiezione dei seggi alla Camera dell'Istituto Piepoli per la Rai, 340 seggi, mentre il centrodestra 121 e il M5S 111. Alle liste Monti andrebbero 45 seggi, mentre Rivoluzione Civile rimarrebbe fuori da Montecitorio.

19:38 SENATO: HA VOTATO IL 75,2%

Per le elezioni relative al Senato della Repubblica ha votato il 75,22% degli aventi diritto: è quanto emerge quando mancano i dati relativi a un solo Comune, quindi su un totale di 8.091 su 8.092. Nelle precedenti elezioni aveva votato l'80,46% degli elettori.

19:36 CAMERA: HA VOTATO IL 75,1%

Per le elezioni relative al rinnovo della Camera dei Deputati ha votato il 75,1% degli aventi diritto: è quanto emerge quando mancano i dati relativi a un solo Comune, quindi su un totale di 8.091 su 8.092. Nelle precedenti elezioni aveva votato l'80,5% degli elettori.

19:21 NUOVE PROIEZIONI PIEPOLI: CAMERA, CENTRO-SINISTRA AVANTI

Secondo nuove proiezioni dell'Istituto Piepoli il centro-sinistra (PD-SEL) alla Camera è al 29,1%, poi il centro-destra (PDL-LEGA) al 28,6%. Seguono Movimento 5 Stelle al 26,3%, Liste Monti al 10,8%, RC al 2,4%.

19:17 PROIEZIONE SENATO: CENTRO-DESTRA ANCORA AVANTI

Secondo la terza proiezione nazionale di Emg, la coalizione Pdl-Lega è in vantaggio in Senato con il 31,6%. Seguono Pd-Sel (30,3%), Movimento 5 Stelle (23,8%), Scelta civica Con Monti per l'Italia (9,6%), Rivoluzione civile (1,8%), Fare per fermare il declino (0,9%), altri (2%).

19:05 PROIEZIONE SENATO:SICILIA,TESTA A TESTA CD-M5S

Secondo i dati della seconda proiezione Piepoli per Rai in Sicilia, è testa a testa tra centrodestra e Movimento 5 Stelle al Senato. Pdl-Lega e gli altri della coalizione sono al 31,5%, Grillo è il primo partito al 31,2%. Il centrosinistra è al 26,1%, la Lista Monti al 6,5%. Rivoluzione civile e' al 2,7%. Gli altri partiti sono al 2%.

18:55 QUARTA PROIEZIONE IPR, CENTRO-SINISTRA AVANTI AL SENATO

4/A PROIEZ.MEDIASET SENATO:PD-SEL 31,9%,PDL-LEGA 30,5%, M5S 23,9%, LISTA MONTI 9,4%.

18:52 NUOVE PROIEZIONI PIEPOLI, SORPASSO PERCENTUALE DEL CENTRO-SINISTRA

6/A PROIEZIONE RAI SENATO: PD-SEL 31,1%,PDL-LEGA 30,5%, M5S 24,4%,LISTA MONTI 9,5%,RC 1,9%,ALTRI 2,6%.

Nella sesta proiezione Rai-Piepoli per il Senato, la coalizione Pd-Sel passa in vantaggio con il 31,1% su Pdl-Lega che è al 30,5%. Il Movimento 5 stelle è terzo con il 24,4%, la Lista Monti è al 9,5%, Rivoluzione Civile all'1,9% e gli altri partiti complessivamente al 2,6%. La sesta proiezione e' su un campione dell'81% dei voti.

18:30 NUOVE PROIEZIONI PIEPOLI, PAREGGIO AL SENATO MA PIU' SEGGI AL CENTRO-DESTRA

5/A PROIEZIONE RAI SENATO: PDL-LEGA E PD-SEL PARI 30,7%, M5S 24,5%, LISTA MONTI 9,5%,RC 1,8%, ALTRI 2,8%.

SEGGI: PDL-LEGA 121, PD-SEL 96, M5S 65, CENTRO 19, RC NESSUN SEGGIO.

Il centrodestra, secondo le proiezioni Rai-Piepoli, conquista al Senato 121 seggi contro i 96 del centrosinistra, i 65 del M5S, i 19 della Lista Monti. RC e le altre liste resterebbero fuori. Il Pdl avrebbe 100 seggi, la Lega 17, Fratelli d'Italia 4; il Pd 88, Sel 7 e altri 1. La ripartizione dei seggi è fatta in base all'assegnazione dei premi di maggioranza su base regionale. In termini percentuali centrosinistra e centrodestra sono entrambi al 30,7%: Pd 26,5%, Sel 3,1%; Pdl 22,5%, Lega 3,8%. M5S e' al 24,5% e Monti al 9,5%.

18:22 ANCORA CENTRO-DESTRA AVANTI AL SENATO PER EMG

Secondo nuove proiezioni nazionali di Emg per TgLa7, per il Senato il centrodestra è ancora in vantaggio al 31,3%, il centrosinistra e' al 30,3%, il Movimento 5 stelle al 24,3%. La Lista Monti e' al 9,5%, Rivoluzione civile all'1,8%, Fare per fermare il declino allo 0,9%. Gli altri partiti sono all'1,9%.

18:10 PER IPR CENTRO-SINISTRA ANCORA AVANTI NELLE PROIEZIONI DEL SENATO

3/A PROIEZIONE MEDIASET SENATO:PD-SEL 31,8%,PDL-LEGA 30,2%, M5S 24,4%, LISTA MONTI 9,3%.

18:00 QUARTA PROIEZIONE SENATO PIEPOLI, CENTRO-DESTRA E CENTRO-SINISTRA VICINI

4/A PROIEZIONE RAI SENATO: PDL-LEGA 31%, PD-SEL 30,4%, M5S 24,7%, LISTA MONTI 9,4%, RC 1,8%. In base alla quarta proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai al Senato - su un campione del 63% - il Pd e' primo partito con il 25,9%, M5S e' al 24,7%, il Pdl al 22,8%, la lista Monti al 9,4%, la Lega Nord al 3,7%, Sel al 3,2%, Fratelli d'Italia 2,2%, Rivoluzione Civile all'1,8%,Fare all'1% e la Destra allo 0,8% mentre altri al 4,5.

17:45 QUARTA PROIEZIONE TECNE' SENATO, CENTRODESTRA SEMPRE AVANTI

La quarta proiezione realizzata per Sky dall'istituto Tecnè vede al primo posto la coalizione Pdl-Lega con il 31,6%. Al secondo posto la coalizione di centrosinistra (pd-Sel) con il 29,2%. Segue il Movimento 5 stelle di Grillo con il 24,7% e quindi la Lista Monti (8,6%) e Rivoluzione civile (1,7%).

17:40 LA BORSA CHIUDE IN POSITIVO

Il saliscendi di Piazza Affari è finito. La seduta si chiude con il segno verde: +0,73 il Ftse Mib, +0,64 il Ftse All Share.

17:10 BORSA TORNA IN POSITIVO

Dopo aver vissuto una ventina di minuti in territorio negativo, la Borsa di Milano torna in verde: +0,6%.

17:05 TERZA PROIEZIONE PIEPOLI SENATO, CENTRO-DESTRA IN TESTA, AVANZA CENTRO-SINISTRA

PDL-LEGA 31,3%,PD-SEL 30,1%, M5S 24,6%, LISTA MONTI 9,4%, RC 1,8%

Le terze proiezioni di Nicola Piepoli per la Rai, con una copertura del campione ormai pittosto alta al 55%, confermano che il centrodestra è avanti sul centrosinistra, con un Movimento 5 stelle altissimo in area 25%. Il centrodestra è al 31,3% (con Pdl al 22,9% e Lega al 3,8%, Fratelli d'Italia al 2,1), il centrosinistra è al 30,3% (Pd 25,5%, Sel 3,2%), il Movimento 5 Stelle è al 24,6%, Monti al 9,4%, Rivoluzione civile di Ingroia all'1,8%.

16:55 PROIEZIONI IPR, AL CENTRO-DESTRA REGIONI CHIAVE

Il centrodestra a sorpresa è primo al Senato in Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Sicilia e Puglia, secondo quanto risulta dalle proiezioni di Ipr Marketing per Mediaset, con una copertura del campione del 10%. In Sicilia, secondo le stesse proiezioni, il centrosinistra sarebbe terzo partito dietro a Pdl e M5S di Beppe Grillo. I centristi di Mario Monti sarebbero esclusi dal riparto dei seggi in Sicilia e Campania.

16:48 BORSA VIRA IN NEGATIVO

L'incertezza non piace ai mercati. Piazza Affari entra in territorio negativo e perde lo 0,6%.

16:45 SECONDA PROIEZIONE SENATO, ANCORA CENTRO-DESTRA AVANTI, M5S PRIMO PARTITO

2/A PROIEZIONE RAI SENATO: PDL-LEGA 31,6%,PD-SEL 29,4%, M5S 24,9%, LISTA MONTI 9,2%, RC 1,8%

16:30 IL PUNTO, PROIEZIONI RIBALTANO INSTANT POLL

Le prime proiezioni dell'Istituto Piepoli per la Rai ribaltano i dati degli instant poll e vedono al Senato il centrodestra avanti sul centrosinistra e, soprattutto, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo primo partito in Italia. I dati letti da Piepoli al Tg1, con una copertura del 13% circa del campione, vedono il centrodestra avanti con il 31% su centrosinistra dietro con il 29,5%. Dato rilevante quello del partito di Grillo che è visto addirittura primo con il 25,1% sul Pd secondo con il 25% e il Pdl terzo con il 22,7%. Scelta Civica di Monti viene accreditata del 9,6%, la Lega del 3,9%, Sel del 3%.

16:24 LA BORSA RALLENTA DOPO PRIME PROIEZIONI

Piazza Affari lima sensibilmente il rialzo dopo la diffusione delle prime proiezioni elettorali e non degli instant pool: l'indice Ftse Mib cresce del 2,3% con le banche forti ma meno convinte. Unicredit e' in rialzo del 5% mentre anche Mediaset riduce l'aumento (+2,5%).

16:20 PRIME PROIEZIONI SU DATI REALI, M5S PRIMO PARTITO, CENTRODESTRA AVANTI

PROIEZIONI RAI SENATO ISTITUTO PIEPOLI: PDL-LEGA 31%, PD-SEL 29,5%, M5S 25,1%, LISTA MONTI 9,6%,RC 1,8%,ALTRI 2,8%

15:50 L'AFFLUENZA ALLE URNE

L'affluenza alle urne per le elezioni della Camera è del 74,35% a fronte del 77,24% registrato nel 2008 (-2,89 punti percentuali). Lo rende noto il ministero dell'Interno anche se il dato è suscettibile di ulteriore modifiche. Al Senato, con 1.720 comuni su 8.092 rilevati, l'affluenza risulta pari al 71,55% in calo dal 77,35% di cinque anni fa.

15:30 ALLA BORSA PIACCIONO I PRIMI DATI

La Borsa di Milano amplia ancora il rialzo dopo le prime proiezioni elettorali: l'indice Ftse Mib sale del 3,3%, l'Ftse All share del 3,2%, volano le banche: Unicredit, Bpm, Mediobanca e Ubi sono in aumento del 6%, Intesa del 5% mentre Mediaset e Generali sono state sospese al rialzo.

15:25 PRIMI INSTANT POLL SENATO

Secondo l'instant poll Rai-Piepoli, il Pd al Senato è tra 32-34%, il Pdl tra 22-24%, M5S tra 17-19%. Seguono Liste Monti 7-9%, Lega 4-5%, Sel 2-4%, Rc 2-3%,La Destra 1-2%, Fratelli d'Italia e Fare per Fermare il declino all'1%. Gli altri partiti insieme raggiungono il 2,5%. Pd e Sel, con gli altri partiti di coalizione di centrosinistra, conquistano, secondo gli instant poll di Sky in collaborazione con l'istituto Tecnè, il 37% dei voti al Senato (Pd 32,0%, Sel 3,5%, Altri 1,5%). Il centrodestra e' al 31% (Pdl 22,5%, Lega Nord 5,5%, Altri 3,0%). Il Movimento a 5 Stelle di Beppe Grillo e' al 16,5%, mentre la Lista Monti e' al 9%. Rivoluzione Civile arriva a 3,0%, Fare per Fermare il declino è all'1,0%. Il margine di errore previsto è del 2,5%.

15:23 EQUILIBRIO IN LOMBARDIA

Instant Rai, Istituto Piepoli: AMBROSOLI-MARONI PARI A 42-44%, ALBERTINI 6-8%, CARCANO 6-8%, PINARDI 0-1%