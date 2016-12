Nba, Kobe Bryant spazza via Dallas

Ma, dicevamo. A Dallas va in scena il suo show privato. I Lakers espugnano 103-99 il palazzetto deigrazie come detto ai 38 punti del loro uomo simbolo. Kobe vince la sfida a distanza con un altro grande della pallacanestro mondiale:. Il tedesco ne segna 30 di punti tenendo testa in tutta la partita alle prodezze del rivale ma, solo negli ultimi minuti, la classe cristallina del 'Black Mamba' permette ai Lakers di aggiudicarsi la gara.

I Bulls di Marco Belinelli perdono 102-72 a Oklahoma nonostante una buona prestazione dell'azzurro che, in 23 minuti giocati, metta a segno 9 punti con 1 assist e 1 rimbalzo. Per Chicago pessima prestazione di squadra: in doppia cifra soltanto due giocatori, Luol Deng e Nate Robinson entrambi a quota 13. Oklahoma, che nelle ultime tre sfide giocate aveva una media punti subita di 113, riesce ad imbrigliare i Bulls con una buona difesa trovando così un successo decisivo che la porta al secondo posto della Eastern Conference. Per i Thunder ottima la prestazione di Westbrook che chiude la gara con 23 punti.

Infine gli Heat. I campioni in carica Nba non hanno vita facile con i Cavaliers che restano in vantaggio fino all'ultimo quarto quando i padroni di casa, con un parziale di 28-23, chiudono definitivamente l'incontro. Sono 28 i punti di LeBron con 3 rimbalzi e 8 assist. A Cleveland non bastano i 26 di Dion Waiters.

Gli altri risultati della notte Nba:

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 92-86

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 87-97

New York Knicks-Philadelphia 76ers 99-93

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 72-76

New Orleans Hornets-Sacramento Kings 110-95

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 99-100