Maze, sfera di cristallo da record

Annata da record per Tina Maze. La sciatrice slovena ha vinto la supercombinata di Meribel davanti alle austriache Nicole Hosp e Michaela Kirchgasser, raggiungendo quota 1.844 punti in classifica e conquistando matematicamente la Coppa del Mondo 2013 con ben nove gare di anticipo. Uscita nello slalom la sua unica potenziale rivale, la tedesca Maria Hoefl Riesch. La Maze è la prima slovena a vincere la sfera di cristallo.

Conquistando la 19/a vittoria in carriera ed il 18 esimo podio in questa strepitosa stagione, Tina corona un'annata da record. Ma nel successo della slovena, in questa stagione dopo 28 prove ha una media incredibile di 65,8 punti per gara dopo essere anche riuscita a vincere in tutte le discipline come le grandissime dello sci, c'è anche un po' di azzurro. Tutto il suo staff o quasi è, infatti, italiano: dall'allenatore Livio Magoni allo skiman Andrea Vianello per arrivare al fidanzato-manager Andrea Massi.



Ma l'impresa della Maze potrebbe non finire qui. Con ancora nove gare da disputare, la slovena potrebbe infatti sfondare il tetto dei 2.000 punti in classifica, limite ritenuto sinora insuperabile per una sciatrice. In passato solo Hermann Maier era riuscito a toccare quota 2.000 punti, ma non era riuscito a superarla. La slovena ha inoltre giò vinto anticipatamente la coppa di gigante ed è in piena corsa per conquistare anche quelle di discesa, supergigante e slalom speciale facendo un en plein strepitoso.