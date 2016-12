Paura alla Nascar, che botto a Daytona

foto SportMediaset Correlati Schianto a Daytona, le foto

Panico a Daytona, in Florida, a causa di un incidente automobilistico in una gara del campionato Nascar che ha coinvolto anche diversi spettatori. In uno degli ultimi giri, l'auto di Kyle Larsson, dopo un contatto, è decollata sbattendo violentemente contro le recinzioni, prima di tornare in pista e finire sul prato senza più la parte anteriore: 10 le vetture coinvolte, nessun ferito tra i piloti. Ne hanno fatto le spese gli spettatori: 28 feriti.

A creare problemi sono stati i pezzi di lamiera e di motore schizzati come proiettili dall'auto di Larsson e persino un copertone è rimbalzato sulle tribune. Nessuno dei 28 feriti è in pericolo di vita: 14 sono stati medicati subito sul posto mentre gli altri 14 sono stati trasportati in ospedale. La gara non è stata comunque annullata ed è stata vinta da Tony Stewart.