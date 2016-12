Beli e Chicago, sorrisi a Charlotte

foto SportMediaset 10:32 - Notte Nba di luci e ombre per gli italiani. Chicago vince sul parquet di Charlotte per 105-75 con 12 punti di Belinelli (più 5 rimbalzi e altrettanti assist). Meno 'fortunati' Bargnani e Gallinari. Il Mago, con uno 'score' che a fine partita segna zero punti, ha visto almeno i Raptors vincere per 100-98 in casa dei New York Knicks, al quinto ko consecutivo. E' andata peggio al Gallo: appena sei punti nella gara persa da Denver a Washington (119-113). - Notte Nba di luci e ombre per gli italiani.vince sul parquet diper 105-75 con 12 punti di(più 5 rimbalzi e altrettanti assist). Meno 'fortunati'Il Mago, con uno 'score' che a fine partita segna zero punti, ha visto almeno i Raptors vincere per 100-98 in casa dei New York Knicks, al quinto ko consecutivo. E' andata peggio al Gallo: appena sei punti nella gara persa da(119-113).

La strada che porta ai playoff è tracciata per i Lakers. Kobe Bryant non ha nessuna intenzione di fermarsi alla regular season e lo dimostra mettendo a referto 40 punti allo Staples Center contro i Portland Trail Blazers. Gialloviola che cominciano l'ultimo quarto sotto nel punteggio, 82-80, ma poi ci pensa il "Mamba": negli ultimi cinque minuti e mezzo, Kobe segna 11 punti che creano il solco decisivo. Apporto fondamentale quello di Dwight Howard, 19 punti e 16 rimbalzi per lui. Damian Lillard, probabile rookie dell'anno, è l'ultimo a mollare per Portland. Alla fine il tabellone segna 111-107 Lakers, settima vittoria nelle ultime dieci giocate dai Lakers, settima sconfitta consecutiva per i Trail Blazers.



Notte da dimenticare per due dei nostri tre cestisti italiani: Bargnani gioca solo 13 minuti nella vittoria a sorpresa dei suoi Raptors sui Knicks, con i canadesi che s'impongono 100-98 su Anthony e compagni. Ancora Rudy Gay sugli scudi, 32 punti per l'ex Memphis, mentre il tabellino del Mago alla fine è desolante: solo due tiri tentati, zero punti ed altrettanti rimbalzi. Altra prestazione infelice quella di Gallinari: l'ex Olimpia Milano segna solo 6 punti contro Washington, una delle peggiori squadre della Lega, mentre il compagno di squadra Ty Lawson ne metterà a referto ben 27, conditi da 12 assist. La partita la decide John Wall, con con 13 secondi sul cronometro segna il tiro che mette due possessi di distanza tra i suoi e i Nuggets. 119-113 Wizards.