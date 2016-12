SBK: Checa centra la Superpole

- TUTTI I TEMPI

El Toro c'è e lo dimostra quando serve. Dopo due qualifiche in salita,era corso a fare una fisioterapia mirata per recuperare le energie, dopo le botte e i disagi fisici dei giorni scorsi. Ripresentandosi poi in pista carico e determinato sull'obiettivo: ovvero mantenere il suo nome accanto al tempo di riferimento del tracciato australiano (2011, Checa 1:30.882). Una cavalcata passata attraverso i tre impegnativi step della, fino alstampato in 1:30.234 sotto la bandiera a scacchi. Giro che regala il primo centro stagionale alla debuttantee al rientranteguidato dall'esperto manager Batta. Segno che è vero che la stagione delle Rosse è iniziata in salita, anche a causa dellache ha messo fuori dai giochi, ma sta rivelando fin da subito un potenziale importante. Detto cheha dovuto fare appello a tutta la sua esperienza, velocità e talento, scherzando poi al parco chiuso, dichiarando: "Non ho più l'età per tutte queste cose".Intanto le favoritissimecedono la prima posizione, ma completano la prima fila con l'ufficialeche riesce a mettere dietro il veloce privato,. Anche se Michel, che aveva dominato le qualifiche, non è soddisfatto del terzo tempo e promette battaglia. Apre invece lache curiosamente stampa un, ma l'inglese lo realizza per primo e quindi l'italiano segue. Marco, però, ha une potrebbe essere un cliente scomodo per tutti, sempre sperando che la spalla non lo condizioni troppo. E resta dentro il mezzo secondo di margine, che chiude sesto in attesa di vedere il semaforo verde e buttarsi nella mischia fin dalla prima curva.La terza linea è aperta dache, con una Suzuki GSX-R1000 non certo di ultima generazione, si prende il lusso di tenere dietro le nuove CBR1000RR di. Segno che il team Honda deve ancora lavorare di fino per trovare un setting di base più efficace. Infine un po' sotto tono la pretazione di, che è rimasto fuori dai giochi della SP3, ritrovandosi accanto a. Tutta gente che, nell'ottica della gara, non ha nessuna intenzione di restare nelle retrovie.Nella pagina successiva la griglia di partenza della Superbike a Phillip Island