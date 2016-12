foto SportMediaset

23:15

- Dopo laanche laha la sua "feritoia" sottoscocca. Nel quarto giorno di test sul circuito di Barcellona,ha dotato la sua RB9 della, "copiando" il modello Ferrari. La presa d'aria ha una larghezza pari a quella del telaio ed è studiata per sfruttare al meglio i flussi d'aria ad alta velocità in un'area chiave della monoposto. Una scelta clamorosa destinata a far discutere.