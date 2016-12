Rossi: "Le sfide sono importanti"

Ilspiega, in un video dedicato ai fans della pagina Facebook di Dainese , il suo approccio alle corse e alle sfide della vita: "Mi viene in mente tutte le volte che ho cambiato categoria, da quando ho iniziato a correre nel Motomondiale. Il segreto è cercare sempre nuove sfide per essere sempre al top. Non bisogna rilassarsi mai!".non nasconde le difficoltà degli anni appena trascorsi, ma rilancia: "Poi c'è stata la sfida con Ducati, che purtroppo è andata piuttosto male, e adesso l'ultima sfida del ritorno in Yamaha, che mi da tanta motivazione e mi fa diventare più giovane. Il segreto del successo? Capire cosa bisogna fare in ogni diversa occasione per dare sempre il 100%, cercando anche motivazioni extra per dare sempre il massimo! Il talento è fondamentale per vincere, ma anche l'attitudine mentale e l'approccio alle nuove sfide possono fare la differenza. Per un pilota è utile saper guidare bene le moto e adattarsi alle diverse condizioni... Nel mio caso è fondamentale adattarsi alle moto che devi guidare!"."Bisogna essere sempre un po' sognatori per avere nella testa l'idea di poter vincere e battere gli altri. Anche se poi essere realisti è importante, per porsi degli obiettivi difficili, ma non impossibili", precisa Rossi proiettandosi direttamente in carena nel Motomondiale 2013: "La nuova stagione è una grande sfida: tornare in Yamaha è stata una scelta affascinante. Dovrò confrontarmi con i piloti più forti del mondo, al top della loro carriera. Bisogna saper rischiare, ma è importante per non rilassarsi ed evitare che il tempo limiti la prestazione".Infine illancia un: "Con l'air-bag Dainese è stata davvero visionaria: sembrava impossibile applicare questa tecnologia alle moto! Hanno raggiunto un livello di sicurezza impensabile fino a 10 anni fa! Un saluto a tutti i ragazzi che si proteggono anche quando vanno in moto in tutte le condizioni".