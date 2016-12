Kubica, niente DTM nel 2013

foto SportMediaset

13:50

non parteciperà al DTM. Una nota della, in cui annuncia la formazione della stagione 2013, chiude tutte le speranze di rivedere il pilota polacco impegnato in un campionato di grande livello. L'ex promessa della F1 aveva effettuato un test a gennaio proprio con la Casa della Stella a tre punte, ma i tedeschi hanno preferito puntare sul giovane talento spagnolo, stella della Formula 3.