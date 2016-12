F1, nei test a Barcellona il più veloce è Perez

- Tra i due litiganti gode. Nella seconda giornata dei test diil messicano della Mercedes è stato il più veloce con il tempo di 1'21"848. Alle sue spalle si sono piazzati Sebastian Vettel, staccato di 0"349, e Kimi Raikkonen, terzo a 0"849. Quinto crono per(1"399), che però ha girato meno degli altri. Ben 121 giri, invece, per Lewis Hamilton (Mercedes), quarto in 1'22"726.

Perez è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'22". Come Vettel, nella sessione pomeridiana non si è migliorato nemmeno Alonso. Da segnalare la prestazione di, che in mattinata era stato autore di soli quattro giri (senza tempo) per un guasto al cambio della sua Lotus. Qualche problemino anche per Alonso, che nella seconda parte della giornata è rimasto fermo più del previsto per tenere sotto controllo la temperatura della sua F138.

Questa la classifica della seconda giornata di test:

1. Sergio Perez (Mes/McLaren) 1'21''848 (97 giri)

2. Sebastian Vettel (Ger/Red Bull) 1'22''197 (84)

3. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus) 1'22''697 (43)

4. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 1'22''726 (121)

5. Fernando Alonso (Spa/Ferrari) 1'23''247 (76)

6. Valtteri Bottas (Fin/Williams) 1'23''561 (98)

7. Daniel Ricciardo (Aus/Toro Rosso) 1'23''718 (70)

8. Paul di Resta (Gb/Force India) 1'23''971 (62)

9. Nico Hlkenberg (Ger/Sauber) 1'24''205 (88)

10. Max Chilton (Gb/Marussia) 1'25''115 (66)

11. Charles Pic (Fra/Caterham) 1'26''243 (102)