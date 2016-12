Coni, Malagò nuovo presidente

foto SportMediaset 12:49 - E' Giovanni Malagò il nuovo presidente del Coni. E' stato eletto a Roma durante il Consiglio Nazionale del comitato olimpico e succede a Giovanni Petrucci. Battuto Raffaele Pagnozzi che aveva il favore del "pronostico". Malagò ha ottenuto 40 voti, uno in più della maggioranza necessaria all'elezione come presidente. Pagnozzi ne ha ottenuti 35 voti. Una scheda nulla. Malagò è il quindicesimo presidente del Coni - E'il nuovo presidente del. E' stato eletto a Roma durante il Consiglio Nazionale del comitato olimpico e succede a. Battuto Raffaele Pagnozzi che aveva il favore del "pronostico".i, uno in più della maggioranza necessaria all'elezione come presidente.. Una scheda nulla. Malagò è il quindicesimo presidente del Coni

''Nello sport è difficile vincere, ma anche non vincere. Un abbraccio a Pagnozzi: considero questa carica la più importante nel nostro Paese, farò di tutto per onorarla'', ha detto nel suo discorso pieno di emozione e di lacrime, Malagò. MA DEVE ACCETTARE IL CALCIO NELLA GIUNTA

Il neoeletto presidente del Coni Giovanni Malagò aveva annunciato l'esclusione del calcio dalla Giunta in caso di sua elezione. Il presidente della Figc, Giancarlo Abete, invece ce l'ha fatta entrando nell'esecutivo con 33 preferenze, ultimo degli eletti. Franco Chimenti, presidente della Federgolf, ha ottenuto il maggior numero di voti, 49, e dovrebbe andare verso la vicepresidenza. Entrano in Giunta anche Buonfiglio (47), Scarso (37), Barelli (35). IL DISCORSO PRIMA DELL'ELEZIONE

"Fiducia, protagonista e coraggio'': su queste tre parole Giovanni Malagò, candidato alla presidenza del Coni ha detto di aver incentrato il suo programma. Negli otto minuti a lui dedicati prima del via del voto Malagò ha sottolineato: ''ci ho messo la faccia, mi sono esposto, ho messo cuore, anima e anche credibilità. Mi sono voluto battere per dare una progettualità al Coni nei prossimi quattro anni. Quello anche solo di candidarmi era il sogno che coltivavo da anni''. Malagò ha detto di aver chiesto alle sue figlie di partecipare all'assemblea: ''A loro ho sempre detto che nella vita serve coraggio''.

PELLEGRINI: "IL GOVERNO DELLO SPORT E' IN OTTIME MANI"

"Sono felice per l'elezione di Giovanni Malagò a presidente del Coni. La parola che anche oggi ha usato e che più di tutte è una qualità che gli riconosco è coraggio". Federica Pellegrini esulta per la nomina di Malagò alla presidenza del Coni. La campionessa olimpionica, tesserata per il Circolo Aniene presieduto dal nuovo numero uno dello sport italiano, ha solo parole d'elogio: "Mi segue con affetto da anni, ed è un uomo che ha avuto il coraggio di ispirarmi un cambiamento e perseguire con lealtà i miei obiettivi sportivi. Penso che dall'uomo al dirigente sportivo la sostanza non cambierà. Il governo dello sport italiano è in ottime mani".