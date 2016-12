Sci: bronzo per Moelgg in gigante

foto SportMediaset Correlati MOELGG, LE FOTO DELLA FESTA

Nadia Fanchini è argento 23:09 - Manfred Moelgg ce l'ha fatta: ha conquistato la medaglia di bronzo in gigante ai Mondiali di sci di Schladming. L'azzurro, quarto dopo la prima manche, si è superato nella seconda dove nonostante un grave errore è riuscito a conquistare il podio. Imbattibile Ted Ligety, campione uscente, e alla terza medaglia d'oro in questa rassegna iridata. Argento per Hirscher, idolo di casa. Buon sesto posto per Simoncelli, più indietro Blardone. ce l'ha fatta: ha conquistato la medaglia di bronzo in gigante ai. L'azzurro, quarto dopo la prima manche, si è superato nella seconda dove nonostante un grave errore è riuscito a conquistare il podio. Imbattibile, campione uscente, e alla terza medaglia d'oro in questa rassegna iridata. Argento per, idolo di casa. Buon sesto posto per Simoncelli, più indietro Blardone.

Quando ci sono i Mondiali Manfred Moelgg difficilmente sbaglia. Dopo l'argento di Are 2007 e il bronzo di Garmisch 2011 nello slalom, ecco la prima medagla in gigante. Si potrebbe definirlo l'atleta degli appuntamenti importanti. In questa stagione l'azzurro di Brunico ha sempre sciato bene in questa disciplina e nella gara più importante è stato all'altezza. Con un Ligety imprendibile e un Hirscher in versione gigante di casa il terzo posto è sembrato il massimo che si poteva ottenere. Medaglia ottenuta grazie a una grande parte finale della seconda manche dopo una grave errore in avvio. Battuto Svindal, secondo dopo la prima manche, di soli 4 centesimi. Impossibile battere Ted Ligety che ha chiuso con un vantaggio di 1"75 sull'azzurro e ha conquistato la terza medaglia d'oro a questi mondiali. Prima volta per uno statunitense, e non succedeva da 45 anni. Bene anche l'azzurro Simoncelli che ha mantenuto il sesto posto della prima manche, più indietro Blardone, undicesimo, e Nani, 23.esimo.