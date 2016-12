Tragedia in Sudafrica: Oscar Pistorius uccide la fidanzata

foto SportMediaset Oscar Pistorius, il più famoso atleta paralimpico (che corre anche con i normodotati). Il sudafricano ha ucciso la fidanzata, la modella Reeva Steenkamp, sparandole alla testa e a un braccio nella sua casa di Pretoria. In un primo momento pareva che Pistorius potesse aver scambiato la ragazza per un ladro, ma la polizia ha escluso l'errore: l'accusa è di omicidio volontario.

Agli agenti avrebbe detto di aver udito dei rumori sospetti in casa e di aver sparato alla ragazza credendo che fosse un ladro, mentre i vicini hanno parlato di urla e rumori di colluttazione. Subito dopo la tragedia, il portavoce delle forze dell'ordine locali, Katlego Mogale, si è limitato a dire che "un 26enne è stato sottoposto a fermo (Pistorius ha 26 anni appunto, ndr) e in casa abbiamo trovato un pistola calibro 9". Pistorius comparirà davanti al giudice venerdì al tribunale di Pretoria. ECCO LE FOTO DELLA VILLA DOV'E' AVVENUTA LA TRAGEDIA CHI E' LA FIDANZATA

Si tratta della modella Reeva Steenkamp. Il sito Internet di City Press cita un amico della famiglia della giovane Steenkamp, che si è detta "devastata" dalla tragedia. Secondo la polizia, la vittima (30 anni) è morta sul colpo. GUARDA LE SUE FOTO