Basso conferma: "Nel 2006 pagai Fuentes"

Una contraddizione a cuinon ha voluto - o non ha saputo - rispondere, glissando con un "Non ricordo con precisione, fa fede quanto ho dichiarato 7 anni fa". Gli anni però non sono una questione di minore importanza nell'indagine, soprattutto dopo che la procura antidoping del Coni ha aperto un fascicolo su. Dagli atti che accusano l'ex velocista infatti risulta che Fuentes fece uso di sacche già dal 2002. In ogni caso Basso non ha nascosto il rapporto con il dottor Doping: "Nel 2006 volevo anche il Tour e pensai di congelarmi il sangue in inverno per utilizzarlo prima della competizione, ma il sogno non è arrivato a concretizzarsi (Fuentes fu arrestato)".

Basso - nome in codice 'Birillo', come il suo cane, o numero 2 - ha ribadito le dichiarazioni fatte nel 2007 davanti al Coni, che gli sono costate due anni di squalifica, oltre a una condanna penale (nel 2008 patteggiò una pena di sei mesi, convertita in pena pecuniaria di 10.800 euro, per uso di sostanze dopanti). ''Ho conosciuto Fuentes nel 2001-2002, durante un soggiorno per allenamento alle Canarie, ma come paziente l'ho contattato nell'inverno 2005, quando ero nel team CSC'', ha ricordato. Si mise in contatto con lui per l'autotrasfusione?, gli ha domandato la legale della Wada, l'Agenzia mondiale antidoping. ''Sì, accettai perché il sistema di congelamento del sangue non implicava rischi per la salute, perché era quello che si fa per le normali donazioni di sangue'', ha replicato.

Il ''programma di lavoro'' concordato con Fuentes prevedeva durante la stagione 2006 un costo di, dei quali Basso ne anticipò soli 15 mila in contanti, dato che Fuentes fu arrestato nel maggio di quell'anno, nell'ambito dell'operazione Puerto. Le tre sacche di sangue che gli aveva estratto Merino Batres nel suo studio madrileno di Calle Zurbano - ''un noto ematologo del quale avevo la massima fiducia'' - non arrivò a utilizzarle. Da lì la contraddizione esaminata dalla controparte.