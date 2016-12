Dramma Coulthard: morta la sorella

- Tragedia familiare per. La sorella dell'ex pilota di Formula 1,, è stata infatti trovata morta nella sua casa vicino a Dumfries, in Scozia. La donna, 35 anni, era sposata e aveva una figlia di otto mesi. La polizia sta indagando sulle cause della morte. La sorella di Coulthard, che ha vinto 13 Gran Premi prima di ritirarsi dal circus nel 2009, si occupava del museo dedicato al fratello a Twynholm e del suo fan club.

Coulthard era ospite del programma televisivo della Bbc, "Saturday Kitchen", quando gli è arrivata la notizia. L'ex della McLaren ha comunque partecipato al programma e poi ha abbandonato gli studi per precipitarsi in Scozia.

"Confermiamo che una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Crossmichael - si legge nella nota della polizia - . Le indagini sulle cause della sua morte sono in corso, ma al momento non ci sono indizi che possano far pensare a circostanze sospette".