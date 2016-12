Tennis, l'Italia batte gli Usa e va in semifinale

VINCI VITTORIOSA CON LA HAMPTON

Roberta Vinci scende in campo in una posizione molto più scomoda rispetto a sabato, ma questa volta inizia nascondendo benissimo la tensione. L'unico intoppo di un set senza storia arriva sul 5-1, quando servendo per il parziale incappa in un doppio fallo e due errori gratuiti. La Hampton, davvero molto fallosa e incapace di decifrare lo slice di Roberta, sistema le cose nel game successivo, fissando sul 6-2 il punteggio di un primo set che ci permette un timido sospiro di sollievo. Le buone sensazioni durano troppo poco. Il secondo set si apre seguendo il servizio per i primi quattro giochi, poi la situazione precipita, in modo quasi inspiegabile. Un po' com'era successo ieri contro la Lepchenko, la Vinci perde improvvisamente ogni schema: dal quarto game in poi, un parziale di 13 punti a zero a favore della Hampton compromette completamente il set. Roberta accorcia le distanza, dal 2-5 al 4-5, ma nell'ultimo game Jamie è perfetta e chiude a quindici. A sorpresa, però, non c'è la temuta rimonta americana nella terza frazione, perché la Vinci parte fortissimo, allunga subito e non permette mai alla stanca Hampton di riaprire il match.

ERRANI BATTUTA DALLA LEPCHENKO

Lepcheko, capace di anticipare tutti i colpi e del tutto immune alla tattica di Sara di concentrare il gioco sul suo rovescio, ha meritatamente vinto un incontro quasi impeccabile. A rendere ancor più notevoli le sue vittorie contro Roberta ieri e Sara oggi è il fatto che questo weekend ha segnato il suo debutto assoluto in Fed Cup. La Errani ha avuto comunque due grandi occasioni di far girare la partita, servendo per il primo parziale e arrivando a doppia opportunità del controbreak nel secondo. Il match si era aperto con ritmi immediatamente molto alti. I primi 20 minuti sono di grande qualità, e dopo uno scambio di break Sara e la Lepchenko si ritrovano sul 2 pari. L'americana sembra però avere una marcia in più, e dopo essere stata avanti 2-0 si riprende un altro break e si porta sul 4-2. La Errani trasforma il settimo gioco, in cui l'azzurra si ritrova sotto 30-15 sul servizio avversario, in un piccolo capolavoro. Con un mix di attacco e difesa, Sara si riprende il turno di servizio smarrito, pareggia sul 4 pari e poi piazza un break apparentemente letale. Al servizio per chiudere il parziale, purtroppo la Errani gioca il peggior game del match. La Lepchenko riprende fiducia, e infila un parziale di 12 punti a 4 dal 4-5, chiudendo per 7-5 un primo set davvero amaro per i colori azzurri. 2° set: Con un secondo parziale di qualità altrettanto elevata, l'americana nata in Uzbekistan conferma di essere una giocatrice di livello assoluto anche sulla terra battuta. Conquista il break nel quarto game, e quando si porta avanti 4-1 con la palla del 5-1 la partita sembra più che finita. La reazione di Sara però arriva, e per un momento la romagnola sembra in grado di risollevare la partita. Annulla la palla break, si tiene il servizio giocando di nuovo alla grande e sul 4-2 si procura due palle per il controbreak. Purtroppo se ne vanno entrambe, con altrettanti errori di Sara. Di fatto, la partita termina lì: finirà 6-2, pochi minuti dopo, sull'ultima smorzata di Sara che si spegne in rete.