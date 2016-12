Discesa: argento per Nadia Fanchini

ha conquistato la medaglia d'argento in discesa al. Una prestazione inaspettata e per questo ancora più bella, anche se resta un po' di amaro in bocca perché la medaglia d'oro è stata accarezzata per molto tempo e strappata dalla francese Rolland, per soli 16 centesimi, quando ormai sembrava già al collo della nostra atleta. Podio completato dalla tedesca Riesch. Caduta per la

Una rinascita Mondiale per la Fanchini. Dopo la lesione di entrambi i legamenti crociati e collaterali delle ginocchia del 2010 e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro del 2011 è tornato il sorriso sul volto di Nadia. Partita con il pettorale numero 2 la 27enne azzurra ha sorpreso tutti e tutte con una seconda parte di gara impressionante. Dopo il tratto di scorrevolezza l'italiana ha costruito la sua medaglia rifilando ritardi pesanti alle big. Pure alla vincitrice, la francese Rolland, che alla fine l'ha beffata per 16 centesimi. Ritardo che fa rabbia perché una volta scese la Goergl (10.a), la Riesch, la Mancuso (5.a) e la favoritissima Maze (7.a) sembrava fatta per il gradino più alto del podio. E invece la beffa che però non toglie nulla all'impresa della Fanchini capace di tornare a grandissimi livelli dopo due infortuni bruttissimi. Giornata importante per la famiglia Fanchini con la sorella Elena nella top ten in nona posizione, seconda delle azzurre. Più indietro la giovanissima Goggia, 22.a, mentre è uscita la Merighetti. Scontro contro le reti senza conseguenze fisiche.

FANCHINI: "UN SOGNO CHE SI AVVERA"

"Un sogno che si avvera". Così Nadia Fanchini ai microfoni di RaiSport commenta l'argento. "Non ci credo - aggiunge - sono senza parole. Non ho mai mollato anche quando le sfide sembravano durissime. Bisogna sempre crederci". "Questa medaglia - prosegue - significa tantissimo per me. non avrei mai pensare di tornare sul podio, sono veramente contenta".