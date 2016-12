Doping, le carte di Fuentes accusano Cipollini

foto SportMediaset Correlati Ciclismo, anche per Cipollini accuse di doping

Profanata la tomba dell'ex ct Ballerini 11:07 - Ora ci sono le prove e le sbatte in prima paginaMario Cipollini fu doping. Le carte accusano il campione toscano che proprio nel 2002, anno in cui vinse il Mondiale, ebbe rapporti con Eufemiano Fuentes. Nella stagione iridata, SuperMario (nome in codice Maria o CP), seguì un programma specifico dettatogli dal medico spagnolo e fatto di trasfusioni, Epo e ormoni. "Tutte accuse assurde", la replica del suo avvocato. - Ora ci sono le prove e le sbatte in prima pagina La Gazzetta dello Sport : anche perfu doping. Le carte accusano il campione toscano che proprio nel 2002, anno in cui vinse il, ebbe rapporti con. Nella stagione iridata, SuperMario (), seguì un programma specifico dettatogli dal medico spagnolo e fatto di trasfusioni,. "Tutte accuse assurde", la replica del suo avvocato.

Da febbraio a ottobre è tutto un "pullulare" di appuntamenti col doping. E non potrebbe essere altrimenti perché chi segue questa strada non può sgarrare. Deve tenere un ritmo costante. Tra Epo e ormoni ci sono di mezzo anche le sacche di sangue pulito (quelle che misero in crisi e portarono alla squalifica anche di Ivan Basso, nome in codice "Birillo").

E' plausibile credere, scrive sempre La Gazzetta dello Sport, che il velocista lucchese, se ne sia fatte iniettare due prima della vittoria a Zolder.

Colpisce anche, guardando questa triste storia, che Cipollini si sia ritirato dalla Vuelta alla 14.ma tappa e dopo aver dichiarato che era comunque al massimo e che proprio per questo motivo non voleva intaccare la sua condizione. Tutto questo schema per seguire passo passo i dettami di Fuentes e della sua banda.

A mettere nell'occhio del ciclone il Re Leone (questo il suo soprannome da corridore) anche il numero di fax rivenuto sulle famigerate tabelle e i pagamenti effettuati al santone del doping. Insomma, un'altra tristissima pagina per questo sport che giorno dopo giorno, inchiesta dopo inchiesta, viene demolito da se stesso. IL RACCONTO DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

L'AVVOCATO DI SUPERMARIO: "ACCUSE ASSURDE" ''Accuse assurde''. Mario Cipollini,con una dichiarazione all'Ansa del suo avvocato, Giuseppe Napoleone, smentisce con forza le notizie di un coinvolgimento nell'Operacion Puerto. ''Cipollini - afferma l'avvocato - è disponibile a verifica ematologica di confronto con le 99 sacche ancora da identificare''. ''In nome e per conto del Sig. Mario Cipollini ed in relazione alle notizie apparse in data odierna sul sito web Gazzetta.it, riportate sull'omonimo quotidiano sportivo nazionale e riprese da diversi organi di informazione - afferma il legale - con il presente comunicato sono a smentire categoricamente le infondate ed assurde accuse mosse al mio assistito''. ''I documenti pubblicati - puntualizza - non sono in alcun modo riferibili allo stesso. Il numero di fax che compare sulla tabella incriminata, che secondo la suggestiva ricostruzione giornalistica sarebbe riconducibile al Sig. Cipollini, non è un numero di fax, bensì un numero telefonico italiano non intestato al mio cliente, peraltro annotato manualmente. A tal proposito occorre evidenziare come il Sig. Cipollini sino a tutto il 2004 fosse residente nel Principato di Monaco, come inconfutabilmente confermato nella Sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Appello Penale di Firenze, che ha assolto lo stesso dai reati di evasione fiscale con formula piena (art. 530 1° comma Codice di Procedura Penale), ovvero, per insussistenza dei fatti reato contestati. In buona sostanza le copiose prove testimoniali e documentali prodotte, valutate dal collegio giudicante, hanno dimostrato senza alcun dubbio l'effettivita' della residenza monegasca dell'atleta. Tutto ciò è, evidentemente, inconciliabile con le notizie diffamatorie propalate''. ''Ma vi è di più - aggiunge Napoleone - Nel suggestivo articolo si legge che il presunto nome in codice sarebbe ''Maria'' o ''CP''. Davvero singolare tale circostanza, ove si consideri che gli altri atleti implicati nell' Operacion Puerto sono indicati, come si evince dal testo dello stesso articolo, con un solo pseudonimo: ''Birillo'', ''Piti'', ''Zapatero'', El Bufalo''. Mario Cipollini avrebbe addirittura due pseudonimi! L'articolo omette però di riferire che già in passato, in data 24 agosto 2006, il quotidiano Repubblica, pubblicava la notizia che l'atleta in questione avesse quale nome in codice ''Pavarotti''. Quindi, a questo punto gli pseudonimi forzatamente riconducibili all'atleta sarebbero addirittura tre. Il Sig. Cipollini - conclude l'avvocato - quale ulteriore prova della sua estraneità ai fatti, si rende sin d'ora disponibile a qualunque verifica ematologica di confronto con le 99 sacche ancora da identificare in possesso dell'autorità giudiziaria spagnola. In considerazione di quanto sopra, ho ricevuto ampio mandato di tutelare gli interessi del mio cliente in sede giudiziaria sia civile che penale''.