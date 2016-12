Pellegrini, allenamenti in Francia

foto SportMediaset 12:47 - Federica Pellegrini ha provato in tutti i modi a convincere Philippe Lucas a venire a Verona ma lui è stato irremovibile, non vuole spostarsi da casa. Così la nuotatrice azzurra, pur di allenarsi con Lucas in vista dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, ha deciso di trasferirsi nel sud della Francia: "Da settembre andrò a Narbonne e imposterò lì tre anni di lavoro in vista delle prossime Olimpiadi" ha detto la Pellegrini all'Ansa.

Anche il collega e fidanzato Filippo Magnini sarà seguito dall'allenatore francese: "Confermo anche io la fiducia in Lucas e valuterò dopo i Mondiali di Barcellona se unirmi al gruppo di Narbonne per il prossimo triennio". I due incontreranno Lucas, che li ha ringraziati per "l'importante offerta economica ricevuta dal management", il prossimo 24 febbraio a Verona.